Un nouveau Total War, c'est toujours un petit plaisir pour les amateurs du genre, le genre en question étant bien entendu la stratégie au tour par tour, avec par ailleurs des batailles en temps réel (optionnelles pour la plupart). Total War: Warhammer III ne déroge pas à la règle et nous offre son univers sur un plateau, vous choisirez le métal que vous voudrez. Alors que la saga n'en finit plus de grossir, avec les spin-offs et tout le tintouin, techniquement, que vaut le successeur de Total War: Warhammer II que nous avions d'ailleurs testé en son temps ?

On ressort une dernière fois cette brave RTX 2080 Gaming OC de chez Gigabyte, cette fois-ci accompagnée d'un solide Ryzen 3900X. Nous avons choisi de rester sur une définition intermédiaire pour tester la bête, car cette maudite 4K UHD ne laissait que trop peu de répit en Ultra, c'est donc du 1440p 16/9 aka WQHD (enfin tout sauf 2K, merci) qu'on vous sert ici. Le benchmark intégré au jeu a été utilisé pour faire chauffer le GPU, et trois presets ont été retenus pour notre comparatif des graphismes et du frame rate de ce sympathique Total War: Warhammer III : Ultra, High et Low. Mais trêve de blabla, il ne vous reste plus qu'à regarder ce que ça donne en vidéo, avec un gap assez faible entre les deux presets supérieurs, et un preset Low qui envoie la purée mais nous défèque quand même un peu dans les mirettes.