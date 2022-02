S06E07 • 14 février - 20 février 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Home Behind 2 est sorti de son early access mercredi 16 février et a été développé par TPP Studio. Petit RPG sympathique avec une composante roguelike, c'est à la fois simple et complet, il faut réfléchir, c'est mignon... Bref, un jeu à tester. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS

Infernax est sorti lundi 14 février et a été développé par Berzerk Studio. En genre de Castlevania avec une composante (héhé) RPG, dans lequel vous partez avec un chevalier pour une aventure maudite, pixellisée et bien gore. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XBX/XB1/NS

The King of Fighters XV est sorti jeudi 17 février et a été développé par le mythique SNK. Hors série dérivée, c'est donc le 15e opus de la célèbre franchise de jeux de baston initiée en 1994 sur bornes d'arcade. Miam. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX

Total War: WARHAMMER III est sorti jeudi 17 février et a été développé par Creative Assembly. Stratégie au tour par tour, batailles en temps réel, levez votre armée et affrontez le bestiaire de l'univers Warhammer. Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux

Voice of Cards: The Forsaken Maiden est sorti jeudi 17 février et a été développé par Square Enix. Suite de The Isle Dragon Roars, c'est toujours un jeu de plateau dans lequel vous combattez avec des cartes. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/NS

• Focus

Ce n'est que le 5e volet de la sage GRID, et pourtant on a l'impression qu'il y en a eu bien plus. On vous propose donc un rapide coup de projecteur sur GRID Legends à paraître la semaine prochaine, et plus précisément le 25 février prochain. Vous vous doutez bien qu'on aura droit à un jeu de course de caisses à savon bagnoles, pas de surprise ici, mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce nouveau titre qui nous vient (encore) de chez Codemasters proposera plus de 130 courses, dont quelques circuits célèbres dont on vous épargne la liste. Mais y'en a des connus, si si, et il y aura même des courses de rue pour ceux qui ne supportent pas les zones limitées à 30 km/h. Il y en a, si si.

On notera qu'un mode histoire est présent et qu'il est, à priori, inspiré de la série documentaire Formula 1 : Pilotes de leur destin disponible sur Netflix. Et ce n'est pas de la pub, non non. Et bien entendu, vous aurez droit à un vaste choix de véhicules, une grosse centaine, dont des voitures électriques. Eh oui, va falloir s'y faire. Et puis bon, d'apparence ça ressemble à une autre voiture, et ce n'est pas l'EGO Engine qui nous dira le contraire. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une sortie prévue sur PC (Win), PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One, EA attend votre argent.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Cyberpunk 2077 (GOG)

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /20 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 25 février 2022 à 20h.