Techland passe la vitesse supérieure !

Techland, connu jadis pour sa saga des Call of Juarez, a abandonné le Far West pour se consacrer aux zombies, thème largement plus porteur et vendeur. C'est ainsi qu'après un premier opus sympa, la firme revient avec un épisode 2 dopé aux hormones et clinquant neuf avec son moteur Tempest 3D. Dans sa version la plus aboutie, le jeu mouline sous DX12 Ultimate, ce qui implique le support du ray tracing. DLSS et FSR sont également invités, de même qu'un upscaling maison que nous avons incorporé. Voyons si toutes ces solutions enrichissent l'expérience en jeu ?