Décidément, Intel n'en termine plus avec ses recrutements de haut niveau, tout particulièrement pour sa division GPU émergente et sur le point de concrétiser ses premières créations dans le commerce. Tout le monde se souviendra de l'embauche de Raja Koduri en novembre 2017. Avec le recul que nous avons à présent, il faut reconnaître c'est bien celle qui aura marqué le début d'un changement progressif de la stratégie du fondeur et d'un réalignement de ses ambitions. Un travail sur lequel Pat Gelsinger va désormais pouvoir capitaliser, en parallèle d'avoir apporté sa propre vision plus qu'expansive pour sa compagnie chérie et propulsé l'entreprise dans une nouvelle période plus que mouvementée, bien conscient des changements qui doivent encore être mis en oeuvre pour redonner à Intel sa gloire d'antan.

C'est dans ce cadre aussi que le très actif PDG a d'ailleurs dès son arrivée cherché à se reconstituer un noyau dur au sein de l'entreprise, en rappelant notamment plusieurs membres de la « vieille garde ». Rohit Verma, l'homme concerné aujourd'hui en fait sans doute partie, puisqu'il avait bossé chez Intel de 1999 à 2013 en tant qu'architecte SoC en chef. À ses débuts, Pat - qui avait démarré en 1979 - était alors déjà manager général de la division Produits Desktop d'Intel, avant de devenir le premier CTO de l'entreprise en 2001. Ils se sont donc assurément croisés.

The brain drain, well that’s changed. We now have brains coming back.” - Pat Gelsinger le Modeste.

Dans ce choix probablement très significatif pour sa carrière (l'avenir nous le dira) et certainement motivé par Pat l'ambitieux (et accessoirement un salaire plus intéressant), Rohit Verma a donc très récemment pris le poste de Lead Product Architect for Discrete GPU SoC chez Intel ! Un cerveau de plus pour le fondeur, mais un de moins pour AMD ! En effet, l'homme a ainsi conclu une carrière chez AMD qui avait démarré en 2013, soit 1 an après l'arrivée de Lisa Su. Il y fut d'abord AMD Fellow et Lead SoC Architect, puis Senior Fellow et Lead SoC Architect for Discrete GPU, et travailla sur des projets couvrant cartes graphiques mobiles et desktop, et le vaste domaine de l'architecture SoC et tous ses aspects. En somme, il aura donc accompagné l'entreprise dans une période très difficile de son histoire et participé à son retour en force. Nul doute qu'il sera désormais amené à contribuer au bon déroulement des plans GPU-esque d'Intel, présents et futurs !

Au palmarès de débauches plus ou moins récentes réalisées par Intel et dont nous avions parlé, on peut citer celle de l'architecte en chef Xbox, John Sell en 2019 ; puis Ali Ibrahim en 2020, un ex-AMD ayant bossé sur des projets cloud et les Xbox ; enfin, Vineet Goel en octobre 2021, autre ex-AMD spécialisé dans le GPU. Bon, avoir une équipe d'« All Stars » c'est toujours bien beau, espérons toutefois que les résultats seront aussi au rendez-vous à l'avenir !