S05E46 • 15 novembre - 21 novembre 2021

3 Minute Heroes est sorti de son early access mercredi 17 novembre et a été développé par Sinkhole Studio. Jeu de stratégie à base de cartes et de deck building, sauf que ça se passe en temps réel façon défense de tours. Plutôt sympa. Plus d'infos → Dispo sur PC

Battlefield 2042 est sorti vendredi 19 novembre et a été développé par DICE. Doit-on encore présenter cette franchise de FPS ultra connue et ultra redondante ? D'autant que cette année, il n'y a même pas de campagne solo... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Ruined King: A League of Legends Story est sorti mardi 16 novembre et a été développé par Airship Syndicate. C'est un petit RPG au tour par tour dans l'univers de League of Legends. Pas grand chose à dire de plus, ça se laisse jouer. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XB1/NS

Sherlock Holmes Chapter One est sorti mardi 16 novembre et a été développé par Frogwares. Jeu d'aventure et d'enquête riche en récits, même que ça se déroule dans un monde ouvert en vue à la troisième personne. Du Sherlock quoi. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/XBX

The Pathless est sorti sur Steam jeudi 12 novembre et a été développé par Giant Squid. Par les créateurs d'AZBÛ, ce jeu d'action et d'aventure en vue à la 3e personne vous place aux commandes d'un maître archer dans un monde ouvert. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/PS5/iOS

• Focus

Voilà une nouvelle qui ravira les amateurs de mythologie et de gros bras, puisque God of War va débarquer sur PC incessamment sous peu. Le dernier titre de la franchise exclusive aux consoles Sony depuis plus de 15 ans suit le chemin désormais dicté par le géant nippon, et Kratos aura donc droit à son portage Windows, n'en déplaise aux puristes qui aiment la purée. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore notre demi-dieu préféré, sachez qu'il a évolué depuis 2005... Déjà, on passe de la mythologie grecque à la mythologie nordique. Soit. Mais surtout, Krakra a eu un gosse, et ce dernier le suit partout, pour le plus grand plaisir de vos oreilles (vous comprendrez en y jouant).

Sachez également que le système de jeu a également évolué depuis les titres précédents, le côté "RPG" ayant été accentué dans ce dernier opus, là où les autres se contentaient de faire la part belle au beat'em all façon couloir avec des passages en caméras fixes. Ici on a un pseudo monde ouvert avec plusieurs zones à explorer, plusieurs "mondes", chacun ayant sa particularité et ses secrets. Bien entendu, les boss seront de la partie, à grand renfort de cinématiques à couper le souffle et à la démesure de notre Kratos bien aimé. Et rassurez-vous, on pourra toujours casser du méchant en bourrinant, même s'il faudra préférer une approche subtile sur certains boss secondaires... Sortie PC prévue le 14 janvier 2022.

À gagner cette semaine : Empire of Sin

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /20 (encore) à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 26 novembre 2021 à 20h.