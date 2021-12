S05E48 • 29 novembre - 5 décembre 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Chorus est sorti vendredi 3 décembre et a été développé par Deep Silver Fishlabs. Parcourez la galaxie dans ce jeu de tir spatial, et aidez Nara à organiser la résistance, parce que les dictatures c'est caca. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Fights in Tight Spaces est sorti de son accès anticipé jeudi 2 décembre et a été développé par Ground Shatter. Chorégraphiez le déroulement d'un combat en espace restreint, le tout à base de cartes et avec un système de jeu au tour par tour. Plus d'infos → Dispo sur PC

Solar Ash est sorti jeudi 2 décembre et a été développé par Heart Machine. À mi-chemin entre Journey et Jet Set Radio, incarnez Rei et filez à grande vitesse pour défier la gravité et les méchants aussi. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4

The Divine Invasion est sorti de son accès anticipé jeudi 2 décembre et a été développé par CyberCry Creators. P'tit jeu d'action/aventure en 3D dans un univers cyberpunk, qui vous fera vous interroger sur le Bien et le Mal. Sinon vous pouvez découper des méchants. Plus d'infos → Dispo sur PC

WorldBox - God Simulator est sorti en early access jeudi 2 décembre et a été développé par Maxim Karpenko. Jeu de type bac à sable où vous avez le pouvoir de vie et de mort sur les petites choses qui bougent sur la carte. Ouais, ce truc qu'on parfois "la vie". Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/Tux

• Focus

Beaucoup ont apprécié le premier volet et de fait attendent avec impatience l'arrivée de Dying Light 2: Stay Human. C'est donc après une attente de presque sept années que DL2 s'arrpête à débouler. Techland est toujours en charge du développement et va faire chauffer le Chrome Engine pour nous permettre de bastonner de l'infecté en veux-tu en voilà. Car s'il est bien une chose qui ne changera pas, c'est l'ambiance qui avait su faire le succès du premier Dying Light. On a donc toujours une espèce d'action-RPG emprunt de survival horror, avec un gameplay en vue à la première personne dans un monde ouvert. Notons que niveau scénaristique, la continuité est assurée et qu'on aura donc droit à une suite dont les évènements prennent place 15 ans après ceux du premier opus.

Un nouveau personnage principal entre en piste, capable de prouesses en parkour à l'image de cette bonne vieille Faith (Mirror's Edge), mais également doué dans le maniement des armes aussi diverses que variées, autant d'atouts pour venir à bout des covidés infectés qui envahissent le monde. Notez qu'il vous faudra également faire des choix durant l'histoire, choix qui feront de vous quelqu'un d'apprécié ou de redouté. Quoi qu'il en soit, on à hâte d'être au 4 février prochain pour découvrir cette nouvelle perle qui, au passage, devrait bénéficier d'un support pour le ray tracing et autres joyeusetés techniques. Sortie prévue sur PC (Win), PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.

• Correctifs, DLC, blabla...

