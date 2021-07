Vulkan RT en action !

En milieu d'année, le Kronos Group a avalisé et lancé la version "RT" de Vulkan, son API bas niveau à la réputation excellente. C'est cette fois Doom Eternal qui va essuyer les plâtres avec son ID Tech 7, dont on sait qu'il offre d'excellents résultats en rastérisation. En partant de si haut, comment la greffe va prendre entre le DLSS 2, et le ray tracing ? Et quels résultats visuels et en performances pouvons-nous légitimement attendre d'un tel jeu ainsi patché ? Une réponse dans ce test.