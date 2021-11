Le O11 de chez Lian Li, c’est une série de boîtiers dont le premier remonte déjà à un peu plus de quatre ans, proposant tous des bousins format ATX — si ce n’est E-ATX — alliant qualité de fabrication avec un placement tarifaire plutôt compétitive. Dernièrement, le modèle Dynamic Mini est passé sur le banc de test de votre Comptoir favori, hé bien Thierry risque de se retrouver rapidement aux fourneaux, car un PC-O11 Air Mini est prévu par la firme.

Disponible en noir comme en blanc, cette révision mineure du modèle correspond dans les grandes lignes à un O11 Dynamic Mini retouché, la partie la plus visible étant le panneau avant qui passe de verre à un mesh, plus efficace sur le flux d’air. Pour le reste, la boîte est compatible avec tous les formats standars habituels du commerce : Mini-ITX, Micro-ATX, ATX et E-ATX. La face arrière conserve sa modularité afin d’offrir des possibilités d’agencement intérieures différentes selon la carte mère intégrée. Cela n’influera par contre pas sur les emplacements pour moulins : 2 de 120 maximum sur le côté, 2 de 140 mm sur le devant, 3 de 120 ou deux de 140 mm sur le dessus, 120 mm à l’arrière ainsi que 2 de 140 mm toujours sur sa partie inférieure - boîtier doublement compartimentée avantageant. Au niveau des connexions, le front panel déporte un système casque/audio jack ; 2 ports USB 3.0 ainsi qu’un unique USB 3.1 en Type-C. Pour ce qui est des disques, un maximum de 6 emplacements 2,5" sont disponibles, 4 d’entre eux étant compatibles 3,5" si besoin est. Enfin, les mensurations limiteront votre GPU à 362 mm de long maximum, pour 170 mm pour le ventirad, ainsi que 200 mm de long du côté de l’alimentation. Notez, en outre, que 3 ventilateurs sont préinstallés : 2 de 140 mm et un de 120 mm.

Au niveau du prix, les 114,90 € du modèle noir et les 124,90 € du modèle blanc se justifient difficilement par rapport aux 99,90 € du modèle Dynamic Mini, qui offraient de surcroît une façade en verre trempé, mais une compatibilité plus limitée côté alimentation avec la contrainte d’un format SFX. Intéressés ? Les premiers exemplaires doivent tout juste trôner dans les meilleures crémeries, dépêchez-vous !