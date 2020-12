S04E50 • 14 décembre - 20 décembre 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Calico est sorti mardi 15 décembre et a été développé par Peachy Keen Games. Construisez votre café dans cette simulation de vie pépouze, et passez votre temps à caresser des animaux trop mignons. Bon, c'est la fin de l'année, OK ??. Plus d'infos... PC

MXGP 2020 est sorti mercredi 16 décembre et a été développé par Milestone. Quand on vous dit que c'est la fin de l'année et qu'on a plus grand chose à se mettre sous la dent, vous nous croyez, ou pas du tout ?. Plus d'infos... PC/PS5*/PS4/XBX*/XB1

Airborne Kingdom est sorti jeudi 17 décembre et a été développé par The Wandering Band. Jeu de stratégie et de construction de ville volantes, qui relève quand même le niveau de ce billet bien tristoune, il faut le dire. Exclusif EGS. Plus d'infos... PC

• Focus

Il est prévu pour l'année prochaine, en même temps on s'en doutait vu la date à laquelle paraît ce Gamotron, voici donc Outriders. Ce RPG doublé d'un jeu de tir sera jouable en coop jusqu'à 3, mais également en solo, faut pas déconner. C'est développé par People Can Fly qui avait, pour ceux qui seraient passés à côté, collaboré avec Epic pour nous pondre Bulletstorm en 2011. Cette fois, ils sont seuls, et c'est Square Enix qui endosse le rôle d'éditeur et qui prévoit une sortie au 2 février prochain. Quoi qu'il en soit, une petite embardée dans un univers empreint de science-fiction n'a jamais fait de mal à personne, donc on attend de voir ce que ça donnera sur PC mais aussi PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.

On enchaîne avec The Medium, qui n'a absolument rien à voir. Ici, il faudra utiliser les dons de voyance de l'héroïne afin de résoudre des énigmes en jonglant entre deux réalités différentes. Et bien entendu, l'un est bien plus flippante que l'autre. Pas étonnant étant donné que c'est développé par Bloober Team, studio polonais auquel on doit notamment Layers of Fear, Observer ou plus récemment Blair Witch. Et ne vous fiez pas à la vue à la troisième personne, ça n'a jamais empêché l'immersion dans un jeu. On en reparle le 28 janvier prochain, avec une sortie prégvue sur PC, Xbox One et Xbox Series. D'ici-là, on vous laisse avec une charmante bande-annonce qui donne le ton.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : The Adventure Pals

Pour participer, soyez inscrit au CDH et intégrez le mot "raclette" dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 25 décembre à 20h.