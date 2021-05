S05E19 • 10 mai - 16 mai 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Before We Leave est sorti sur consoles jeudi 13 mai et a été développé par Balancing Monkey Games. C'est un jeu de développement urbain dans lequel il faudra gérer vos ressources pour développer au mieux votre colonie. Un peu classique, mais la DA est très soignée et plutôt reposante. Plus d'infos... Dispo sur PC

Huntdown est sorti mercredi 12 mai et a été développé par Easy Trigger Games. Petit jeu d'action et de plateformes en 2D à scrolling horizontal dans un univers cyberpunk pixellisé, on ne pouvait pas mieux résumer la chose. Addictif. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS4/XB1/NS/macOS/Tux

Lost Ruins est sorti jeudi 13 mai et a été développé par ALTARI GAMES. Encore un p'tit jeu d'action et de plateformes 2D pixellisé à défilement horizontal, mais cette fois-ci dans un univers typiquement metroidvania. On peut difficilement faire plus typique. Plus d'infos... Dispo sur PC/macOS/Tux/iOS

Mass Effect Édition Légendaire est sorti vendredi 14 mai et a été développé par BioWare. Version remasterisée de la trilogie Mass Effect avec 40 DLC, des packs promotionnels et bien sûr le tout étant optimisé pour la 4K UHD. Windows 10 only par contre... Plus d'infos... Dispo sur PC/PS4/XB1

Subnautica: Below Zero est sorti de son early access vendredi 14 mai et a été développé par Unknown Worlds Entertainment. Véritable suite de Subnautica, découvrez cette nouvelle histoire et survivez dans les fonds marins où la température sera un véritable ennemi, mais pas forcément le seul... Plus d'infos... Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/macOS/Tux

• Focus

Alors que son prédécesseur est sorti il y a moins d'un an et demi, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 s'apprête à remettre le couvert et à endosser son rôle de suite. Car oui, c'est une suite, celle de Sniper: Ghost Warrior Contracts, ni plus ni moins, et le 5e opus d'une franchise initiée en 2008 si l'on omet l'épisode "bonus" sorti sur mobile. Le studio polonais CI Games nous emmène donc cette fois quelque part entre la Syrie et le Liban pour incarner Raven, un tireur d'élite aguerri, qui devra remplir une vingtaine de contrats. Car si le nom du jeu change peu, son principe lui emboîte le pas en proposant un jeu de shoot en vue à la première personne à base de sniper. Donc les fans ne seront vraiment pas perdus avec ce nouvel opus.

Et même si niveau originalité, on repassera, il n'empêche que ce genre a su trouver son public, et la bande annonce présentée en septembre 2020 laissait entrevoir un tir à une distance de plus de 1500 mètres, ce qui est tout de même alléchant pour les amateurs du genre. Rappelons tout de même que nous sommes là en présence d'un titre développé à base de CryEngine, ça change un peu de l'UE4 et ça promet potentiellement du bon au niveau des environnements, notamment. Quoi qu'il en soit, comptez sur nous pour vous présenter le bestiau à sa sortie qui, après avoir été déjà repoussée, devrait avoir lieu le 4 juin prochain sur PC (Win), PS4, Xbox Series et Xbox One, la sortie PS5 ayant été repoussée il y a quelques jours à une date ultérieure suite à des petits problèmes du côté de nos amis de la technique, nous signale-t-on dans l'oreillette. Ou alors c'est juste le temps que les consoles soient de nouveau disponibles... Peut-être (sic)...

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Crusader Kings Complete

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /10 à un jeu présenté ici-même.

Clôture des participations : vendredi 21 mai 2021 à 20h.