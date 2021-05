S05E18 • 3 mai - 9 mai 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Hood: Outlaws & Legends est sorti sur consoles vendredi 7 mai et a été développé par Sumo Digital. Joueur vs joueur vs environnement, voilà le programme de ce successeur spirituel de For Honor, un peu. Notez qu'il sortira le 10 sur Steam. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS4/PS5/XBX/XB1

Skate City est sorti jeudi 6 mai et a été développé par Snowman. Après un passage sur iOS en 2019, voilà que ce jeu de skateboard débarque sur PC et consoles. De quoi exprimer votre talent d'adolescent de sportif sur planche à roulettes. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS4/XB1/NS/iOS

Resident Evil Village est sorti vendredi 7 mai et a été développé par Capcom, évidemment. Du RE Engine pour en prendre plein les mirettes, en veux-tu en voilà. Cette suite de RE7 vous attend, vous et la frousse qui vous sert d'alliée. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS4/PS5/XBX/XB1/Stadia

Papetura est sorti vendredi 7 mai et a été développé par Petums. Jeu indé d'aventure de type point'n click, vous allez devoir sauver votre monde en papier sous peine d'être réduit en cendres. Charmant, poétique, simple, efficace. Plus d'infos... Dispo sur PC/macOS

Super Totally Ultimate Dad Showdown est sorti de son early access dimanche 9 mai et a été développé par Sandalled Socks, qui n'est pas un studio allemand. Un party game en 3D fait par des étudiants dans lequel vous devrez remporter les épreuves pour devenir le meilleur papa. Plus d'infos... Dispo sur PC/macOS/Tux

• Focus

Maintes fois repoussé, Biomutant devrait cette fois-ci bel et bien atterrir sur notre planète. Développé par Experiment 101 et édité par THQ Nordic, ce jeu d'action et d'aventure doublé de RPG se déroule dans un monde ouvert assez bien gaulé quand on regarde les divers trailers. Il faut préciser que nous sommes ici dans un monde post-apocalyptique du fait d'une épidémie semant la mort, ce qui n'est pas sans nous rappeler la vie réelle une tétrachiée de scénarios déjà pondus. Oui mais là, on va quand même incarner un raton laveur qui fait du kung fu, et là tout le monde se met d'accord pour crier au génie.

Plus sérieusement, les mutants sont dans la place et vous allez devoir choisir votre camp. Vous rangerez-vous du côté des gentils qui veulent sauver l'Arbre de Vie, ou ferez-vous partie de ceux qui veulent profiter de l'anarchie pour imposer la loi du plus fort ? C'est au cours de votre périple que vous prendrez les décisions qui détermineront la fin de l'histoire. Histoire au cours de laquelle vous aurez tout loisir d'affronter des vilains pas beaux, des boss, vous pourrez aussi faire évoluer votre personnage dans un décor qui subit la météo et les cycles du jour et de la nuit pour mieux influencer le comportement des ennemis. Sur le papier, ce titre qui tourne à base d'Unreal Engine 4 semble très prometteur, on l'attend donc avec une certaine impatience. Sortie prévue le 25 mai prochain sur PC (Win), PS4 et Xbox One.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : THOTH

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /10 à un jeu présenté ici-même.

Clôture des participations : vendredi 14 mai 2021 à 20h.