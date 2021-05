Commençons par rappeler que l'ATX12VO est un nouveau standard imaginé par Intel pour l'alimentation de nos PC et dévoilé un peu plus en détail en janvier 2020. Celui-ci est représenté par un nouveau connecteur 10 pins et fait la part belle au jus 12V, en laissant de côté les rails 3,3V et 5V. Quel intérêt de faire ça ? Intel estime que cela permettra d'améliorer l'efficacité énergétique de l'ensemble d'une plateforme et de réduire à terme les coûts de fabrications, grâce à une simplification nécessitant aussi moins de câblage, entre autres. Le fondeur a démontré que l'ATX12VO est plus efficace que le standard actuel au repos ou lors de charges faibles. Par exemple, une alimentation ATX12VO 500 W 80 Plus Gold afficherait une efficacité de 84 % lors d'une charge de 20 W, contre 64 % avec un bloc similaire en ATX. Par contre, le constat serait moins favorable lors des sollicitations plus lourdes.

Jusqu'à présent, l'adoption du nouveau standard n'a pas fait d'émules. ASRock avait bien tenté une Z490 Phantom Gaming 4SR (image ci-dessus) avec une prise ATX12VO pour la génération précédente, il n'y a pas (encore) eu de version Z590 à ce jour. Par contre, MSI préparerait une Z590 Pro (ATX)12VO. Il faut dire qu'il ne doit pas être facile de promouvoir une nouveauté qui oblige les constructeurs à réviser et parfois complexifier leur hardware, comme les alimentations et les cartes mères. Pour les utilisateurs, ce serait un peu moins gênant, puisqu'il est possible déjà possible d'obtenir et d'utiliser un adaptateur ATX12VO pour continuer à se servir d'un bloc ATX, mais du coup sans les gains liés au nouveau standard. Tout ça n'est pas sans rappeler l'histoire du connecteur 12 pins de Nvidia.

En tout cas, Intel ne serait pas près de lâcher l'affaire et voudrait absolument que l'ATX12VO devienne populaire. Il chercherait donc désormais à motiver une adoption en masse dans le cadre de sa prochaine génération Alder Lake-S ! Cette dernière aurait justement beaucoup à y gagner grâce à sa conception hybride avérée mélangeant des gros cores Golden Cove et des petits cores Atom Gracemont, Intel lui vante d'ailleurs déjà le meilleur rapport performance/watt pour un CPU desktop. Considérant une arrivée d'Alder Lake-S fin 2021, début 2022, et les 4/5 mois qu'il faut apparemment aux fabricants pour faire le nécessaire afin d'arriver à proposer des produits ATX12VO dans les temps pour Alder Lake, ce serait maintenant le moment ou jamais pour faire le forcing et convaincre les partenaires !

C'est bien ce qui serait en train de se jouer derrière les rideaux en ce moment. Manque de pot pour le fondeur, l'opposition serait assez forte du côté des fabricants de cartes mères et d'alimentations, d'après des sources anonymes. De ce fait, il serait en réalité peu probable de voir arriver des cartes mères haut de gamme compatibles ATX12VO pour Alder Lake-S. Par contre, du fait de son efficacité supérieure, le standard pourrait potentiellement percer un peu plus facilement du côté des assembleurs et les OEM, avec du hardware d'entrée de gamme. Seul le temps nous dira si l'ATX12VO d'Intel réussira à percer et à s'imposer sur toutes les branches du marché, mais ce ne sera clairement pas une mince affaire...