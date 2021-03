Balan Wonderworld est sorti vendredi 26 mars et a été développé par Square Enix et ARZEST Corp. Jeu d'action et de plateforme en 3D, son univers coloré et certains personnages rappelleront peut-être Nights aux plus anciens, même si là on reste sur la terre ferme. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS