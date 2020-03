S04E10 • 2 mars - 8 mars 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Streamer Daily est sorti mercredi 4 mars et a été développé par Mehan Games. Jeu de simulation révolutionnaire qui vous place dans la peau d'un streamer au quotidien. Que se cache-t-il donc derrière ces influenceurs ? Y a-t-il une âme derrière ces webcams ? La page Steam→

Boiling Steel est sorti jeudi 5 mars et a été développé par Mirowin. Voilà un nouveau jeu de tir en réalité virtuelle plutôt bien fichu d'après les premiers retours, dans lequel vous arpentez une colonie (très, très) lointaine dépourvue de bureaucratie. Le rêve de tout un chacun... Le site du jeu→

Curse of the Dead Gods est sorti en accès anticipé mardi 3 mars et a été développé par Passtech Games. Si le nom du développeur a une consonance fruitière amusante en français, son côté rogue-like vous fera peut-être moins sourire. En tout cas, esthétiquement, c'est vraiment très réussi. Le site du jeu→

Holdfast: Nations At War est sorti de son early access mardi mardi 5 mars et a été développé par Anvil Game Studios. On a là un jeu de guerre / stratégie / batailles en full PvP online (traduction : joueur contre joueur en ligne), avec un choix de la vue à la première ou à la troisième personne durant la période napoléonienne. Le site du jeu→

The Longing est sorti jeudi 5 mars et a été développé par Studio Seufz. Préparez le café, car vous allez devoir patienter 400 jours avant le réveil de votre roi. En attendant, il y a une caverne gigantesque à explorer, ça vaut mieux que de laisser le jeu en idle pendant 400 jours (ce qui fonctionne, visiblement). La page Steam→

• Focus

Si vous aimez l'univers de Gears of Wars et les jeux de stratégie au tour par tour,peut-être aimerez-vous Gears Tactics. C'est même fortement probable, étant donné que c'est exactement ce qu'on vient de décrire. Pour être un peu plus précis, et si vous ne connaissez pas XCOM (les autres, vous pouvez passer cette explication), vous allez pouvoir vous plonger dans des batailles où la tactique sera de mise. Placez vos unités sur le champ de bataille de façon optimale, usez des bonnes stratégies offensives ou défensives, soignez vos collègues si nécessaire, et vous pourrez peut-être prétendre à la victoire. Il y aura un petit paquet de monstres à affronter, y compris des boss bien balaizes et bien stylés, tous issus de la franchise Gears.

C'est développé par Spalsh Damage en collaboration avec The Coalition, et c'est bien entendu édité par Xbox Games Studios. Malheureusement pour les possesseurs de Xbox, ça ne sortira que sur PC, le 28 avril prochain, et nous ne savons absolument pas si une version console est prévue. Ce n'est pas à exclure, XCOM a prouvé que c'était faisable, mais l'info n'a pas encore fuité en tout cas.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

