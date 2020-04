Il y a un peu plus de 6 mois, on vous présentait un Comptoiroscope de Gears 5 en 4K, eh bien c'est au tour de Gears Tactics de prendre le relai et de passer sur le billard. Alors certes, le genre change complètement puisqu'on passe d'un TPS nerveux à un jeu de strtatégie au tour par tour Xcomien, cela dit on reste sur de l'Unreal Engine 4 pour gérer l'ensemble, même si on se doute bien qu'un des genres sera potentiellement moins vorace que l'autre. On vous laisse devenir lequel, mais la réponse n'est pas forcément évidente pour tout le monde.

Quoi qu'il en soit, c'est toujours à une RTX 2080 Gaming OC couplée à un vaillant Ryzen 1800X qu'on a confié la lourde tâche de faire tourner le bouzin afin qu'on puisse se délecter de frames par milliers... Mouahahaha ! Pardon... Et pour ce faire, nous avons utilisé l'outil de benchmark intégré au jeu, lancé plusieurs fois pour d'une part lisser un minimum les mesures, et d'autre part pour essayer autant que possible de comparer des images qui bougent dans le même sens. Chose pas évidente à réaliser quand on sait que le comportement de l'IA change à chaque bench.

Bref, on a comparé les presets Ultra et Faible (Low) et compilé l'ensemble dans une vidéo, parce que des images qui bougent, c'est carrément ouf. Résultat sympathique, avec comme d'habitude quelques options qu'on pourra baisser d'un cran pour gagner en frame rate sans trop modifier le rendu final, il suffit d'être astucieux même si ce type de jeu n'impose clairement pas de jouer à 140 ips, loins de là. Et pour ceux qui veulent un peu plus d'infos sur ce titre, on vous renvoie avec plaisir vers le Gamotron S04E10 et son focus sur Gears Tactics.