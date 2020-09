Ce coup-ci, ce n'est pas un remaster mais bel et bien un nouvel épisode qui sort, et c'est donc Serious Sam 4 qui se prote volontaire pour passer sur le grill. En parlant de remaster, on précisera évidemment que l'objectif d'un titre comme Serious Sam n'est pas de se prendre au sérieux, donc forcément pas de photoréalisme à outrance, mais du fun en barre et un défouloir qui ferait passer Doom pour un jeu de stratégie... N'empêche qu'on a quand même envie de voir ce qu'il a dans le bide, donc c'est parti pour un p'tit test des familles.

Comme toujours, sans surprise, c'est notre RTX 2080 Gaming OC qui a servi de chauffage d'appoint pour faire tourner ce bon vieux Sam. Donc direction les options du jeu, on met les presets en mode Très élevé (qu'on appelle "Ultra" par commodité), on fait des captures qui vont bien, puis on recommence avec les presets dans l'autre sens, à savoir Très faible (et on appelle ça "Low" parce qu'on fait ce qu'on veut, na). On mixe le tout, 2 heures au four, et on obtient un petit Comptoiroscope en 4K UHD qui nous permet de constater que le rendu difféère quand même pas mal, et que le frame rate s'envole ou s'effondre selon les scènes. Bref, regardez les images animées et on en reparle dans les ragots.