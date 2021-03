Il s'agit de quelques petits détails qui semblent avoir été oubliés par la Raymonde lors de la sortie de ses dernières builds Insider, notamment la 21343 sortie cette semaine. En effet, la firme a publié des modifications visuelles de l'explorateur Windows, toutefois il semblerait que ce n'est pas la seule chose qui a été modifiée sur l'outil datant maintenant de quelques générations de l'OS fenêtré. Car le processus qui encapsule la globalité de l'explorateur - navigateur de fichiers, menu démarrer, barre des tâches... - commence à être dissout par Microsoft.

The taskbar is being moved from Explorer.exe into Taskbar.dll. Surreal to see this get relocated after decades. Right now Explorer still contains the code, but it's possible to switch to the DLL implementation. There's still some odd bugs such as semi-broken search box UI. pic.twitter.com/2gNqcDNTzp — Albacore (@thebookisclosed) March 25, 2021

Il semblerait donc que le fameux explorer.exe ait perdu une de ses branches qui devient un fichier .dll à part, il s'agit de la barre des tâches. Une modification qui est surement liée à l'ajout du module News and Interest en bas à droite chez les Insiders, et qui n'est pas anodins. En effet, si l'une des applications plante, l'autre n'en sera plus affectée en conséquence, et si des mises à jour sont nécessaires, celles-ci pourront être faites sans risquer de casser le programme qui ne bouge pas. Une tâche compliquée et risquée, mais qui est nécessaire sur le long terme, l'explorateur Windows étant encore trop lié à des liens et codes mis en dur.

If you would like to try this new driver installation behavior you'll have to enable feature ID 26920259 (Writeable_DriverStore) https://t.co/8VmSbR62bq — Albacore (@thebookisclosed) March 25, 2021

Autre petite révolution, les drivers tiers vont progressivement quitter le dossier un peu bordélique au sein des données du système, et auront leur propre dossier dédié. Cela rendra plus simple les gestions d'installations, mais aussi le nettoyage lors du changement de matériel. Et surtout, cela va permettre d'éviter des soucis stupides liés à un dépôt mal référencé des drivers, et les considérer correctement comme des applications tierces. Bien entendu, Microsoft ne fait pas ça par plaisir, mais parce que son prochain OS pour les appareils mobiles sera configuré de la sorte, il est donc probable que par souci d'uniformité, Windows 10 classique va subir quelques révisions dans le futur.