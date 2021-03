La RTX 3080 Ti se balade depuis tellement longtemps sur la toile qu'on ne sait plus trop quoi en penser. Il se dit que la carte aurait été repoussée à 5 reprises et s'est vu attribuer chaque fois des spécifications un peu différentes, une belle source de confusion pour les chasseurs de rumeurs. Il faut reconnaître que Nvidia n'avait certainement aucune bonne raison de se dépêcher de sortie une telle référence, vu que toutes celles qui sont existantes s'arrachent toujours plus rapidement que le PQ et les pâtes lors du premier confinement. Jusqu'en janvier, la RTX 3080 Ti était pressentie avec une puce nommée GA102-250, mais il est maintenant suggéré qu'il n'en serait rien, si l'on en croit la rumeur que Nvidia aurait décidé de faire remarquer toutes les puces GA102-250 en GA102-300, les deux étant a priori parfaitement identiques, réactivant au passage le bus 384-bit et lui redonnant les 24 Go de GDDR6X pour en faire des RTX 3090 FE !

Rumeur, semblerait-il, désormais confirmée par une photo publiée par le site allemand HardwareLuxx, dont un membre aurait eu la surprise de découvrir un de ces fameux GPU re-badgés — assez grossièrement après la fin de la production, visiblement — sur sa RTX 3090 FE, après en avoir démonté le ventirad pour un passage à la flotte. On peut garder ses réserves sur la nouvelle, mais il n'y a vraiment rien d'invraisemblable dans tout ça. Cela confirmerait les rumeurs que Nvidia a bel et bien le projet d'une RTX 3080 Ti et que les puces étaient déjà fin prêtes, mais que le plan original avait été annulé en toute dernière minute, fort probablement tout simplement parce qu'une telle référence plus abordable et trop proche du flagship ne serait actuellement pas pertinente commercialement parlant, alors que ce dernier s'arrache depuis son lancement en un clin d'oeil.

Bref, face au contexte où la demande est très largement supérieure à l'offre, Nvidia aurait choisi la voie logique et cohérente d'une profitabilité optimale, au lieu de « gâcher » de grosses puces Ampere GA102 parfaitement fonctionnelles pour un modèle inférieur et moins cher, c'est de bonne guerre. De plus, il n'y a pas même lieu de tenir compte du facteur de la concurrence dans ce calcul. Bien entendu, on pourrait aussi entretenir l'hypothèse vaguement plausible qu'il s'agirait là d'une « bête » correction d'une simple erreur d'« étiquetage » pendant la production chez Samsung, mais du coup c'est moins intéressant...

Est-ce que cela veut dire qu'il n'y en aura pas ? Non, une RTX 3080 Ti serait toujours bien au programme, mais équipée d'une puce nommée GA102-225 et un peu moins proche de la GA102-300 d'une RTX 3090, avec 10240 CUDA cores au lieu de 10496 et moins de GDDR6X, comme le suggérait déjà une rumeur en février. À ce moment-là, elle était toutefois supputée pour le mois d'avril, mais elle aurait entre-temps été replanifiée pour le mois de mai... Franchement, on ne serait pas prêt à parier que la date est désormais figée, mais plutôt que celle-ci pourrait encore changer en fonction de l'évolution des conditions du marché ces prochaines semaines (comme un ralentissement des ventes, par exemple), ou que cette carte pourrait en fin de compte tout autant ne jamais arriver.

Valable aussi pour la RTX 3070 Ti, au moins tout aussi évasive et que l'on attend donc toujours (ou pas), mais qui est elle aussi vaguement pressentie pour le mois de mai avec la RTX 3080 Ti. La dernière nouvelle à son sujet, c'est qu'elle existerait le moment venu en deux variantes : 8 Go et 16 Go de GDDR6X 19 Gbps ! Pour sûr, s'il y a bien une chose que Nvidia n'a pas du tout raté avec Ampere, c'est sa segmentation de la VRAM... (Source : Videocardz, HardwareLuxx)

Modèle RTX 3090 RTX 3080 Ti "originale" "nouvelle" RTX 3080 Ti RTX 3080 RTx 3070 Ti Nom du GPU GA102-300-A1 GA102-250-KD-A1 GA102-225-KD-A1 GA102-200-KD-A1 GA104-400 SM 82 82 ou 78 80 68 48 Cuda Cores 10496 10496 10240 8704 6144 RT Cores 82 82 76 68 48 Tensor & TMUs 328 328 320 272 192 ROPs 112 112 112 96 96 Mémoire et bus 24 Go GDDR6X 19,5 Gbps 384-bit 20 Go ou 12 Go GDDR6X 19 Gbps 320-bit ou 384-bit 12 Go GDDR6X 19 Gbps 384-bit 10 Go GDDR6X 19 Gbps 320-bit 8 Go et 16 Go GDDR6X 19 Gbps 256-bit TGP 350 W 320 W ? 320 W ? Prix fabricant 1599 € 999 $ ? ? 699 € ? Data de lancement Septembre 2020 osef Mai 2021 Septembre 2020 Mai 2021

De toute façon, elles sont toutes là-bas pour l'instant...