Si Roccat décatit, le roc catégorique du périphérique n’a-t-il pas simplement choisi de se faire la malle, emportant ses clics et ses clacs ?

Racheté en mars 2019 pour la roccette somme d'un peu plus de 19 millions de doll's US, le fier acquéreur Turtle Beach en a finalement terminé avec la marque Roccat qu'elle a annoncé mettre au rebut la semaine dernière de manière plutôt discrète, au travers d'une simple FAQ de son site. Vous trouverez ci et là des actualités relatant que Roccat disparait, ou que Turtle Beach a d'ores et déjà introduit de nouveaux modèles au sein de son catalogue : c'est à moitié vrai, et donc à moitié pas vrai.

Fondé en 2007, Roccat s'est tout d'abord illustré par une gamme de produits anticipant quelque peu le boom du RGB, mais aussi et avec quelques idées bien senties comme l'introduction de boutons supplémentaires surplombant les éternels boutons principaux. Comme sur la Kova / Kova[+] qui offrait un quintette boutons + poids + loupiottes + tarif + simplicité qui pour notre part nous a conquis durant de nombreuses années, avant de finir sa carrière avec le modèle 2015. On pourrait aussi penser à l'iconique Vulcan, que même Mr Spock jalousait avant de passer ad patres en 2015, qui peut même se vanter d'avoir inspiré de continuer à le faire le design flottant des keycaps.

Et pourquoi ne pas évoquer le magnifique effet « organique » AIMO habillant les périphériques disposant de RGB, qu'on se demande toujours pourquoi il n'a pas été repompé par la concurrence au lieu et place du rébarbatif arc-en-ciel de tout périphérique licorne qui se respecte.

Des qualités oui, mais pas que

Roccat s'est également illustré par des soucis de conception ou de qualité de matériaux parfois au rabais. Des plastifiants offrant les premiers mois, voire années, un soft touch des plus agréable, mais se dégradant peu à peu jusqu'a migrer en surface, rendant alors le plastique collant, bien dégueu et bien moins plaisant de fait. Notez que vous pouvez généralement rattraper cela avec un solvant doux comme le CH 3 CH(OH)-CH 3 (oui l'alcool isopropylique, ou isopropanol).

Pourra revenir à nos mémoires également les claviers blancs de la marque dont la peinture effritée demeura aussi vive que celle du visage tourmenté d'un héros Wildeien, se détériorant plus promptement que le portrait maudit de Dorian Gray ou de manière plus proche de nous des doigts fins ciselant l'éclat et l'élégance de chaque touche du clavier de Rémi, qui tel un orfèvre du clavier, façonne semaine après semaine des joyaux de romantisme hardwaresque (relisez bien cette phrase pour en aprécier la teneur). Nous admettrons bien volontiers cependant que la qualité globale s'est bonifiée au fil du temps, alors que chez d'autres acteurs de renom comme Logitech c'est plutôt la tendance l'inverse que l'on observe.

Swarm, on en parle ou pas ?

Difficile d'évoquer Roccat sans laisser place à quelques caractères sur son logiciel de gestion maison swarm. Plutôt simple dans son approche et efficace, du moins... quand il fonctionne. Car si swarm est doté du rythme de mise à jour le plus élevé de l'univers connu, il affiche surtout du taux de plantage au moins tout aussi élevé, rappelant sans conteste les grandes heures de Windows 95 & de ses écrans bleus sortis de nulle part. Swarm II la vengeance est attendu pour ce début d'été, intégrant les solutions de la tortue et espérons le un peu plus de stabilité.

Un mulot parfait pour la collection Barbie qu'affectionne Benjamin

Avenir GD pour la gamme ou ... ?

Bref. Turtle Beach préfère par la chose « recentrer son énergie sur une seule marque » : vous retrouverez ainsi de nombreux modèles de feu Roccat battant désormais pavillon de la tortue. C'est donc exact d'écrire que Roccat en tant que marque disparait, mais l'essentiel de son catalogue fusionne avec celui de Turtle Beach, qui annonce donc du réchauffé. Et c'est là qu'on s'inquiète un peu pour l'avenir des produits : la tortue est en effet plus connue pour le côté GiFi de ses produits — même si certains pourront se rappeler de leur époque carte son au format ISA, plutôt gratifiante. Gamme que l'on retrouve d'ailleurs à foison au sein de la grande distribution placée dans les rayons entre les noname style EssentielB et les hors de prix Razer.

En léger manque d'inspiration sur ses dernières sorties en dépit d'excellentes choses comme le Vulcan II, doit-on s'attendre à voir la gamme Roccat devenir du blingbling médiocre ou au contraire tirer vers le haut la qualité du catalogue Turtle Beach ? On a malheureusement une petite idée sur le sujet.

Petit cadeau pour les nostalgiques : une carte Maui , ses modules SIMM et son ICS WaveFront © 1994 #adlib #awe32 #gravis #ultrasound #çadateunpeu