C'était au Computex 2019 que le constructeur autrichien avait montré son prototype de gros radiateur fanless pour la première fois, presque une éternité en temps hardware, mais Noctua est bien connu pour prendre son temps - par exemple, 4 ans pour la conception de son fameux NF-A12x25 - et il faut admettre que ça lui a toujours plutôt bien réussi jusqu'à présent.

Heureusement, Noctua n'est pas CD Projekt et ce futur bijou fanless n'est pas Cyberpunk 2077, ce qui veut aussi dire qu'il n’y a pas autant de monde pour pleurnicher face aux retards du constructeur et mettre la pression sur ce dernier, puis se plaindre d'un produit légèrement mal fini, et c'est assurément mieux ainsi (certes, comparer jeu vidéo et ventirad est "légèrement" capillotracté). En tout cas, quelle que soit la nouveauté, il vaut probablement mieux préférer qu'elle ne sorte uniquement quand elle est fin prête, voire pas du tout si elle n'est pas/plus pertinente, mais à la charge aussi du créateur de ne pas survendre sa création. Dans un océan d'accessoires illuminés, on aime aussi à imaginer que Noctua a sans aucun doute étudié la question du RGB électronique dans ses "laboratoires", mais a jugé plus pertinent de continuer à se démarquer autrement... M'enfin, on s'égare un peu, recentrons le sujet !

Aux dernières nouvelles, c'est-à-dire selon la roadmap 11/2020 de Noctua, le radiateur passif est désormais au programme de Q1 2021, en même temps qu'une gamme de ventirad Redux, la version chromax.black des NF-A12x25 (ENFIN !), l'habillage chromax pour le radiateur NH-U12A et la version chromax.black de ce dernier. Noctua se servira-t-il du CES 2021 pour faire son show et officialiser tout ça ? C'est possible. FanlessTech s'est chargé d'un petit teasing timide pour Noctua en partageant sur Twitter une image exclusive de l'engin. Hélas, ce n'est rien de plus qu'un gros plan sur quelques ailettes et caloducs, et qui ne nous apprend pas grand-chose, mais suggère que le radiateur est prêt pour le lancement. En effet, selon FanlessTech, celui-ci serait désormais bel et bien prêt à être fabriqué industriellement !

Une bonne nouvelle si vous êtes toujours dans l'attente d'un radiateur passif taillé pour un PC récent, The Heart de MonsterLabo étant peut-être une option trop lourde, peu pratique et trop coûteuse pour vous, sans parler de The Beast, le rêve d'un PC passif extrême encore plus inaccessible au mortel confiné. Chez Noctua, on attend a priori un objet fait de 1,5 kg de métal (à titre indicatif, un NH-D15 nu pèse 980 g) pouvant dissiper au moins 120 W avec un flux d'air naturel et 180 W avec un minimum de ventilation mécanique silencieuse pour le boîtier, capable de gérer un 9900K, comme démontré au Computex, et qui serait compatible avec tous les sockets contemporains. Vivement janvier pour le découvrir enfin en détail ? Et peut-être même en test chez nous un peu plus tard si Rascom le veut bien ?