Windows 11 2024 Update : que va apporter cette version 24H2 ?

Cela fait maintenant plus de deux ans et demi que Microsoft tente d’imposer Windows 11. Avec un succès relativement mitigé à en croire les statistiques de Statcounter : le taux d’utilisation de cette version du système d’exploitation plafonne aux alentours de 26 % depuis plusieurs mois ; Windows 10 reste très populaire, avec 69 % de parts de marché à l’échelle du globe.

Auprès des joueurs, Windows 11 est apparemment davantage plébiscité, avec 41,6 % de PDM dans la dernière enquête Steam sur le matériel. Néanmoins, à un peu plus d’un an de la retraite, Windows 10 n'a pas non plus été détrôné par son successeur auprès de ce public : l'ancienne version conserve un taux d’affinité de 54,4 %.

Pour convaincre les utilisateurs de passer à Windows 11 – quitte à changer de machine, un certain nombre n’étant pas compatibles avec cette version – Microsoft procède régulièrement à des mises à jour majeure. D’ici la fin d’année, l’entreprise déploiera ainsi Windows 11 version 24H2, avec pas mal de nouveautés à la clef. La firme de Redmond va mettre l'accent sur l’IA, mais aussi sur Windows on Arm du fait de la sortie des processeurs Snapdragon X Elite / Plus de Qualcomm (les PC équipés de telles puces devraient d’ailleurs étrenner la version stable de l’OS).

Préparez-vous à bouffer du Copilot © Windows Central

Microsoft en dévoilera davantage sur Windows 11 24H2 à l’occasion de la Build 2024 qui se déroulera du 21 au 23 mai. Son PDG, Satya Nadella, s’exprimera en ouverture sur l’avenir de l'IA, à travers ses implications matérielles et logicielles.

Le lancement effectif de cette Windows 11 2024 Update (dont la version d’ingénierie est baptisée Germanium) sur les machines interviendrait à partir de septembre. Elle s’étalera vraisemblablement jusqu’à la fin d’année. Précisons que ce sera une mise à jour de plateforme de type OS swap, c’est-à-dire opérant un remplacement de l’ensemble du système d’exploitation (ce que n’était pas la version 23H2). En attendant, certaines modifications étant testées depuis plusieurs mois à travers les canaux Canary et Dev, nous avons déjà une petite idée des principaux changements attendus.

Un Windows 11 plus restrictif ? Pas vraiment

Avant tout, vous avez vraisemblablement vu passer des articles relatant un durcissement des exigences de Windows 11. Avec à la clef, une exclusion de CPU existants. En effet, le support des instructions SSE 4.2 (Streaming SIMD Extensions version 4.2) semble de rigueur pour faire fonctionner Windows 11 24H2 à partir de la build 26080.

⚠️ UPDATE: Since Windows 11 Build 26080, a CPU with the SSE4.2 instruction is ALSO REQUIRED TO BOOT Windows 11 Version 24H2!!



Attempting to boot Build 26080+ on systems without the SSE4.2 instruction present will trigger an automatic reboot once it reaches the boot screen phase. https://t.co/iLkYuqQojZ pic.twitter.com/5RCxzoFexQ — Bob Pony (@TheBobPony) April 21, 2024

Ainsi, comme l'écrit la source ci-dessus, « pour tous ceux qui se demandent si les anciens CPU AMD tels que Barcelona qui vont jusqu'à SSE4a (pas de SSE4.1/4.2) maximum fonctionneraient avec la build 26080 et plus, cela ne fonctionnera pas car, comme indiqué, SSE4.2 EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE depuis Windows 11 (y compris son équivalent pour les serveurs) Build 26080. »

Seulement les processeurs Barcelona, alias les Opteron, et dont les premiers exemplaires remontent à 2007, n'étaient déjà pas officiellement compatibles avec Windows 11. En pratique, ces exigences ne vont donc certainement rien exclure du tout ; de fait, nous pouvons nous demander s'il ne s'agit pas d'une description plus explicite d'un sous-ensemble de prérequis existants plutôt que « nouvelles » exigences à proprement parler.

Bref, en pratique, un CPU qui répondait déjà, officiellement, aux précédentes, devrait aussi répondre aux nouvelles : les premiers processeurs gérant les SSE 4.2 datent de novembre 2008. Ainsi, sauf pour d'éventuels, et sans doute rares, cas particuliers (que nous n’avons pas trouvés pour l’instant), tout processeur suffisamment récent pour être en mesure d'exécuter le TPM 2.0 (qui a fait ses débuts bien plus tard, en 2014) ne devrait pas être mis sur la touche par cette nécessité de supporter le jeu d'instructions SSE 4.2.

Windows 11 24H2 : Copilot toute !

L’une des stars de cette mise à jour sera bien sûr l’assistant Copilot, dont le déploiement a été quelque peu perturbé par l’UE. Il bénéficiera d’une intégration plus poussée dans le cadre des PC IA. Pour qu’une machine puisse prétendre à cette distinction, elle doit embarquer un processeur avec NPU (Neural Processing Unit – élément intégré par AMD dans certains de ses Ryzen et par Intel au sein des Meteor Lake pour les processeurs x86).

L’idée est bien sûr d'accélérer les nouvelles fonctionnalités IA, qui sont donc orchestrées par Copilot. L’Assistant aura d’ailleurs droit à son bouton d’accès spécifique dans la barre des tâches (voir image de couverture) ; sa fenêtre d’application pourra être ajustée à la guise de l’utilisateur.

Copilot peut résumer des notes, ou les expliquer © Microsoft

Déjà, Copilot est en mesure de répondre à diverses sollicitations via des commandes textuelles. Il peut servir d’intermédiaire pour administrer l’ordinateur, par exemple pour activer l’économiseur de batterie ou la saisie vocale. L’assistant peut également intervenir dans des tâches de productivité, notamment pour résumer un mail. Avec Windows 24H2, Microsoft déploierait également AI Explorer, une interface utilisateur IA dans laquelle l’utilisateur pourrait rechercher les moindres fichiers, mots ou images présents sur le PC. Concrètement, nous pouvons voir Copilot comme une version appliquée à l’ensemble du système, et forcément plus intelligente de Clippy, le petit assistant en forme de trombone présent dans Word dans les années 90 / 2000.

Voilà qui ne nous rajeunit pas



Au passage, notez que Voice Clarity, une fonction d'amélioration du microphone basée sur l'IA qui supprime les bruits de fond lors d'un appel ou d'un enregistrement, jusqu'à présent réservée aux PC Surface équipés d'une puce NPU, sera généralisée à l’ensemble des ordinateurs à partir de la version 24H2.

Quelques refontes et ajouts de fonctionnalités

De manière générale, l’Explorateur de fichiers subira un lifting assez important. Au-delà de la réorganisation de certains éléments, Windows 11 24H2 permettra entre autre de créer des archives 7zip et TAR, que Windows 23H2 se contentait d’extraire. Le panneau des paramètres rapides profitera aussi d’une légère refonte, avec la promesse de performances améliorées.

© Windows Central

Concernant la connectivité, un nouveau bouton d'actualisation mettra à jour les réseaux Wi-Fi disponibles en un clic. Par ailleurs, les utilisateurs de VPN auront le loisir de l’activer ou de le désactiver à la volée via les paramètres Wi-Fi.

Du côté des smartphones, une nouvelle application de gestion des appareils mobiles doit faciliter la connexion entre les deux dispositifs.

Il serait également possible de configurer un smartphone ou une tablette en mode webcam avec le PC.

Microsoft va aussi introduire un nouveau mode « Économie d'énergie » ; ce, à la fois pour les PC portables et fixes. Celui-ci servira à limiter la consommation en réduisant les performances du système.

Gare à votre empreinte carbone ! © Brandon LeBlanc / Windows Insider

Avec les ordinateurs de bureau, une icône dans la barre des tâches trahira ce mode économie d'énergie – sans indiquer le seuil de charge de la batterie comme c'est le cas avec un laptop, naturellement.

© Microsoft

La version 24H2 pour Windows 11 ajoutera une prise en charge de Sudo (superuser do), une ligne de commande popularisée sous Linux. Par défaut, Sudo pour Windows sera désactivée pour des raisons de sécurité, mais les utilisateurs pourront l'activer dans l'application Paramètres au besoin.

Enfin, les utilisateurs de Teams auront droit à une version unifiée qui fusionnera Teams for Work or School et Team Home. Ils seront en mesure de basculer à leur guise entre leurs comptes au sein de l'application, tandis que les notifications seront marquées par le sceau du compte duquel elles proviendront.

Pour finir, Microsoft supprimera un certain nombre d'applications Windows installées par défaut, parmi lesquelles Cortana et Movies & TV. Quant à feu WordPad, il sera enseveli pour de bon.