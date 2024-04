Intel fortifie ses GPU Alchemist dans plusieurs jeux DirectX 11

Pour un joueur qui possède une carte graphique Arc Alchemist ou un processeur Meteor Lake Intel Core Ultra, lire les notes des mises à jour des pilotes graphiques Intel permet de ressentir ce que vit un actionnaire consultant son portefeuille d’actions du CAC 40, ou Carlos Tavares prenant connaissance de sa rémunération : une libération de dopamine induite par une succession de + xx %. Certes, dans le cas des GPU d’Intel, cela rend seulement riche d’images par seconde dans les jeux. Mais après tout, qu'ont à envier le Bully de l’académie Bullworth et le teckel de Night City au loup de Wall Street ?

Vroum Vroum ? © EA

Quoi qu’il en soit, le pilote Intel Arc 31.0.101.5444 va procurer un trip modéré ; du moins, moins intense que les précédents. En effet, tandis que le 31.0.101.5379 offrait jusqu’à 172 % d’augmentation aux GPU dédiés Arc et le 31.0.101.5252 jusqu’à 155 % aux iGPU Meteor Lake, il faut cette fois se satisfaire d’une amélioration de performances comprise entre 5 % et 48 %.

Vous pourrez tout de même ressentir un peu d’adrénaline via la prise de risques, cette version du pilote étant qualifiée de non-WQHL (Windows Hardware Quality Labs), c’est-à-dire non certifiée ; bon, soyons honnêtes, le risque de véroler votre ordinateur est tout de même extrêmement faible. De plus, ces gains concernent des titres sous DirectX11, donc assez anciens. Ainsi, n'attendez pas de votre Arc A380 qu'elle passe de vieux coucou à avion de chasse de cinquième génération dans les dernières productions DirectX 12.

De bon augure pour Battlemage

Comme vous le noterez avec le tableau ci-dessus, les hausses les plus importantes sont à chercher du côté d’Astroneer et de Need for Speed Heat pour les cartes graphiques de séries A ; c’est là que vous obtiendrez des gains supérieurs à 30 % en 1080p.

Améliorations par rapport au pilote 31.0.101.5382 pour les GPU Arc A-Series :

Jeu Hausse moyenne IPS Réglage Astroneer (DX11) Jusqu'à 30 % 1080p / Ultra Days Gone (DX11) Jusqu'à 5 % 1080p / Very High Dyson Sphere Program (DX11) Jusqu'à 15 % 1080p / Default Fortnite Performance Mode (DX11) Jusqu'à 15 % 1080p / Epic Lethal Company (DX11) Jusqu'à 14 % 1080p / Default Mass Effect Legendary Edition (DX11) Jusqu'à 14 % 1080p / Ultra Mount & Blade II: Bannerlord (DX11) Jusqu'à 8 % 1080p / Very High Need for Speed: Heat (DX11) Jusqu'à 36 % 1080p / Ultra Unturned (DX11) Jusqu'à 5 % 1080p / Ultra VRChat (DX11) Jusqu'à 5% 1080p / High World of Warships (DX11) Jusqu'à 7 % 1080p / Maximum

Pour l’iGPU des Meteor Lake, la palme de la meilleure performance revient à la Mass Effect Legendary Edition. À la clef : une hausse de 48 % du nombre d’images par seconde en 1080p / High par rapport au précédent pilote.

Améliorations par rapport au pilote 31.0.101.5382 pour l'iGPU des Intel Core Ultra :

Jeu Hausse moyenne IPS Réglage American Truck Simulator (DX11) Jusqu'à 10 % 1080p / Medium Dyson Sphere Program (DX11) Jusqu'à 17 % 1080p / Default Fortnite Performance Mode (DX11) Jusqu'à 12 % 1080p / Medium Grim Dawn (DX11) Jusqu'à 11 % 1080p / Medium Lethal Company (DX11) Jusqu'à 24 % 1080p / Default Mass Effect Legendary Edition (DX11) Jusqu'à 48 % 1080p / Medium Need for Speed: Heat (DX11) Jusqu'à 19 % 1080p / Medium

Comme à son habitude, Intel ne renseigne pas la valeur initiale. Quoi qu’il en soit, si vous possédez un produit sous architecture Alchemist, attendez-vous à gratter quelques IPS dans les jeux susmentionnés.

Ce travail effectué sur les pilotes est bien sûr toujours bienvenu pour les détenteurs de cartes Alchemist. Il témoigne aussi d’un suivi rassurant en perspective de la prochaine génération, Battlemage. Intel a récemment déployé des GPU Intel Arc for Edge, probables ultimes reliquats sous pavillon Alchemist. Les cartes graphiques dédiées de prochaine génération verraient le jour avant la fin d’année, tout comme les processeurs Lunar Lake, lesquels seront munis de cœurs graphiques Xe2-LPG basés sur cette archi.

Pour clore cette partie, précisons que les hausses évoquées ont été obtenues à partit d’un système Windows 11 Pro armé d’un Core i9-14900K et d’une carte graphique Arc A750 Limited Edition ; d’un Core Ultra 7 155H.

Par ailleurs, le pilote corrige quelques bogues dans des jeux comme No Rest for the Wicked et Assetto Corsa. En revanche, la liste des problèmes identifiés mais en attente de résolution est assez longue. Ils concernent des jeux, avec par exemple de possibles plantages dans Enshrouded ou des effets de scintillement dans Doom Eternal, mais également plusieurs applications de productivité telles que Topaz Video AI et Blender.

Pour télécharger le pilote Intel Graphics Driver 31.0.101.5444Intel Graphics Driver 31.0.101.5444, c'est par ici.