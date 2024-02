Hard du Hard • La Course aux Nanomètres - Partie 4

La course aux Nanomètres

Partie 4 : Le Paradoxe du FinFET



En microélectronique, la taille, ça compte. C'est même pour le grand public le seul critère, et ce n'est pas si loin d'être une réalité. Mais, comme rien n’est simple, ce n’est pas exactement ça non plus. Dans cette série d'articles, nous allons tâcher de décortiquer les enjeux de la fabrication des puces, de leur miniaturisation et d’évacuer certaines idées reçues.

Au dernier article, nous avions vu pourquoi la Loi de Moore, et le fait de réduire la taille des transistors était important pour leur prix, pour la densité des puces, mais aussi pour les performances du transistor lui-même. Et nous avons vu aussi comment au tournant du nouveau millénaire, tout s’est compliqué. La fin des années 90 et les années 2000 auront été très chaotiques dans l'amélioration de la densité des transistors, et les performances ont commencé à stagner. Et, avant 2010, le transistor à papa était au bout du rouleau : il n’était même plus possible d’avoir des transistors planaires fonctionnels sous les 20nm.