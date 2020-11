S04E47 • 23 novembre - 29 novembre 2020

Amazing Cultivation Simulator est sorti de son early access mercredi 25 novembre et a été développé par GSQ Games. Sur fond de mythologie chinoise, ce jeu de stratégie et de gestion vous invite à bâtir votre culte tout en faisant face à des dangers antiques. English only. Plus d'infos... PC

Children of Silentown: Prologue est sorti mercredi 25 novembre et a été développé par Elf Games et Luna2 Studio. C'est une démo, c'est un jeu d'aventure style point'n click, la DA est intéressante, donc on recommande de tester gratuitement. Plus d'infos... PC

Football Manager 2021 est sorti lundi 23 novembre et a été développé par Sports Interactive. Nouvelle mouture de la célèbre simulation de gestion de club de foot, ou comment réaliser son rêve de devenir le nouveau Guy Roux (ou Mourinho, au choix). Plus d'infos... PC/OSX

HIVESWAP: ACT 2 est sorti mercredi 25 novembre et a été développé par Five Mind Creations. Un mélange de roman visuel et de pointer-cliquer, la DA est "particulière" mais les retours sont bons, donc on peut tenter le coup. Plus d'infos... PC/OSX/TUX

World of Warcraft: Shadowlands est sorti lundi 23 novembre et a été développé par Blizzard Entertainment. Bon ce n'est pas vraiment un nouveau jeu, mais voici la nouvelle extension de WoW, ce qui est malgré tout un petit évènement dans le monde du jeu vidéo. Plus d'infos... PC

Si vous aviez suivi de près ou de loin le titre Gods & Monsters teasé par Ubisoft lors d'un E3 dont tout le monde a oublié la date, eh bien sachez qu'il s'intitule désormais Immortals Fenyx Rising et qu'il ne va pas tarder à débouler. Développé par la team Ubi Québec ayant - notamment - œuvré sur Assassin's Creed Odyssey, retour en Grèce, une fois de plus, pour sauver ces chers dieux des griffes du vilain titan Typhon, qui veut simplement se venger de Zeus après avoir été banni de l'Olympe. C'est quand même pas compliqué à comprendre, le gars veut juste un peu d'attention, il est triste.

Bref, on a là un jeu d'action et d'aventure en vue à la troisième personne, un peu façon Breath of the Wild, dans un monde ouvert qui nous permettra d'incarner Fenyx et de rencontrer personnages et créatures issues de la mythologie grecque. La direction artistique n'a évidemment rien à voir avec celle d'Assassin's Creed, et des tentatives d'humour ont même été décelées dans les divers trailers à disposition). On en reparle à sa sortie le 3 décembre prochain, et c'est prévu sur PC, PS4, PS5, XB1, XB Series, Switch et Stadia... Manque plus qu'une version Game Gear et on est bons.

