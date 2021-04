L'héritage de Bulletstorm !

En 2011, People Can Fly développait Bulletstorm, un jeu tonique, efficace, avec plein de kills, où tuer en style rapportait des points. Quelques années plus tard, le même studio lance Outriders, un jeu qui reprend la tonicité de son ancêtre, et qui s'est inspiré des mêmes lieux comme la fôret ou encore la première ville, etc. Ça donne surtout un jeu sous Unreal Engine 4, et qui arbore fièrement son DLSS. Est-il aussi réussi que ce qu'on a l'habitude de voir sur ce moteur 3D ? Et qu'apporte-t-il réellement en termes de gameplay et de plaisir de jouer ?

Comptoiroscope by CDH.