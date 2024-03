Test • Asus ROG Strix LC III 360 et 240 aRGB White Edition

Asus ROG Strix LC en version III

Asus mise tout sur le look et le RGB. Cette nouvelle mouture de leur AIO ROG Strix LC arrive parée de ses plus beaux atours ! Les détails de finitions sont légion, le top de pompe revu pour plus de "liberté" et surtout le kit intègre désormais la pompe Gen7 V2 de l'OEM Asetek, qui reste le partenaire privilégié d'Asus. Un travail sur le bruit est également réalisé, mais il faudra attendre de démarrer la bête pour nous en rendre compte. Voici notre présentation des kit Asus ROG Strix LC III en version 240 et 360 mm.