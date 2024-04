Adobe déploie son Firefly Image 3 pour vous permettre de générer des images comme des petits fous

Concomitamment à son évènement Adobe MAX London Creativity Conference, l’entreprise éponyme vient de déployer son nouveau modèle Firefly Image 3 Foundation Model. Disponible via une application web autonome ou directement au sein des applications Adobe, ce modèle génère du contenu à partir d'invites textuelles, ou modifie des images grâce à l’intelligence artificielle.

« chiot carlin mignon heureux portant une grenouillère avec une capuche allongé dans le lit en mangeant du pop-corn » © Adobe

7 milliards d’images générées en un an, dont combien de chiens et de chats ?

Pour ceux qui ne sont sont pas familiers avec les produits Adobe, Firefly a fait ses débuts il y a un peu plus d’un an maintenant, en mars 2023. À en croire l’entreprise, il a déjà servi à générer plus de 7 milliards d’images. Tel que précisé ci-dessus, ce modèle est notamment intégré dans Adobe Photoshop, Adobe Express, Adobe Illustrator, Adobe Substance 3D. Il est aussi disponible dans Adobe InDesign désormais.

Son principe de fonctionnement est similaire à celui de tous les générateurs de type « du texte à l’image » : vous décrivez ce que vous souhaitez obtenir via quelques mots simples, et Firefly se charge de générer quelque chose raccord avec votre requête. Outre ce « développement génératif », qui permet de créer à partir de rien, l’outil propose aussi du remplissage génératif qui, comme son nom l’indique, permet de modifier une image existante. Tel que montré dans l'image ci-dessus, à terme, Adobe prévoit également d'implémenter de la modification générative du son et de l’image de vidéos à son Firefly.

© Adobe

Voici quelques exemples concrets. La requête « Beau chalet en pierre fantaisie confortable dans une forêt printanière à côté d’un chemin pavé et d’un ruisseau babillant. Mur de pierre. Des montagnes au loin. Tonalité et sensation magiques, hyper réaliste. » peut aboutir à l’illustration ci-dessous. Et non, nous ne savons pas plus que vous ce qu'est un ruisseau babillant.

Vous pouvez consulter différentes créations de la communauté à cette adresse. Outre l'image d'illustration, nous en avons choisi trois. La première est le résultat de la requête « un personnage de sushi 3d sur une planche à découper, photo réaliste, gros plan ».

© Adobe

La seconde, de la commande « un golden retriever portant un trilby brun assis à une table avec une tasse de café avec l’arrière-plan entièrement en feu ». Au passage, soyez avertis qu'il y a beaucoup de créations qui incluent des animaux...

Spéciale dédicace au Comptoir du Hardware ? © Adobe

Un chat rose tout mignon pour finir ; le texte entré pour obtenir cette horreur : « chaton assis dans un panier ».

© Adobe

Par rapport aux précédentes versions de Firefly, Adobe promet des améliorations sur plusieurs points. La société évoque des capacités d’auto-stylisation accrues avec à la clef, des rendus de meilleure qualité, plus détaillés et plus variés. Les utilisateurs peuvent définir les couleurs d’arrière-plan ou encore la pose des sujets, entre autres. Le communiqué mentionne des éclairages plus aboutis, un meilleur rendu des foules et des personnes ; pour ces dernières, notamment grâce à une plus grande variété d’humeurs et d’expressions. Par ailleurs, l’outil permet de générer de nouvelles images en se basant sur la composition d’une image de référence. En outre, cette version 3 accepte des textes plus longs qu'autrefois, donc davantage de paramètres. Enfin, Firefly Image 3 propose une gamme de styles plus étendue pour la création d'icônes, de logos, d'images matricielles et de dessins au trait.

Ce Firefly Image 3 est disponible en version bêta : dans une version de Photoshop elle aussi en bêta, ou directement sur firefly.adobe.com. Son utilisation nécessite des crédits génératif. L’offre gratuite en accorde 25 par mois, tandis que la formule payante, facturée 5,53 euros par mois, en octroie 100. Vous trouverez toutes les information relatives aux formules et tarifs des applications Creative Cloud en suivant le lien ; quant au communiqué présentant cette version, il est dispo ici.