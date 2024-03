Test • PCSpecialist Fusion 14

Un mini PC pour bosser. Et jouer ?

Pour notre second test consacré à un PC portable, nous sommes allés piocher dans la gamme pro de notre partenaire PCSpecialist. Qui dit PC pro, dit machine qui tient la route, mais qui doit tenir dans un sac et respecter nos lombaires ! Gros CPU, mémoire suffisante, stockage conséquent et un petit GPU pour le fun, c'est ce que nous avons choisi pour ce dossier. La bête sort de la gamme ultra portable Fusion de l'assembleur, et se montre plutôt séduisante sur le papier. Qu'en est-il en réalité ? Nous allons voir ça de ce pas.