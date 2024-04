VoodooX, un projet qui donne une seconde jeunesse aux cartes 3dfx

Les cartes Voodoo de 3dfx Interactive ont marqué le seuil de ce millénaire de leur empreinte, mais forcément, elles ne sont plus dans le coup en 2024 (et même avant). De nombreuses expériences montrent toutefois qu’elles restent bichonnées par certains utilisateurs, auprès desquelles elles ravivent possiblement la nostalgie d’une époque révolue, ou l’informatique n’était pas encore tout « IA » et « ray tracing ». Les lecteurs les plus fidèles – et anciens – du Comptoir se souviendront par exemple de la Voodoo 5 6000 kitée sur 2600K. Le fait relaté ici implique toujours le GPU VSA-100, puce qui équipait les Voodoo 4 4500 et Voodoo 5 5500.

La renaissance d’une antiquité

Depuis plus d’un an et demi – octobre 2022 pour être précis – un certain Oscar Barea, passionné de cartes graphiques et collectionneur de matériel 3Dfx, planche, avec un l’aide d’un dénommé Ash Evans, sur un projet appelé « VoodooX ». Rassurez-vous, il n’a rien à voir avec le réseau social du milliardaire ; il vise « simplement » à rendre compatible ce GPU avec des API modernes et à remplacer la connectique VGA par de moins archaïques ports HDMI et DVI.

3Dfx VoodooX project - Starting a new project with @AshEvans81. Really I am very busy, started to work in a new company based on Electronic PCBs / PnP and dunno If I will be in good mood for ending it and reach first step goal. Ash is working in PCI version and me on AGP version. pic.twitter.com/BiwdeIxMgN — Oscar Barea (@oscar_barea) October 10, 2022

Pour ceux qui n’ont pas connu les cartes Voodoo, apportons quelques précisions. Le GPU VSA-100 a été lancé en juin 2000 ; il a équipé les deux références susmentionnés dans le commerce. C’était le successeur du Voodoo3, nom de code Avenger, sorti un an plus tôt. Comme ce dernier, il est gravé en 250 nm. Grâce à une surface plus grande (112 mm² contre 74 mm²) et une densité légèrement supérieure, il possède cependant 14 millions de transistors plutôt que 8 millions. Son TDP maximal est de 60 W, mais sa puissance était de 15 W ou 30 W avec les Voodoo, pour des fréquences GPU de 166 MHz. Bref, peut-être pas le Toumaï des GPU, mais tout de même le représentant une lignée bien éloignée de celles des RTX 4090 et RX 7900 XTX.

Aujourd’hui, de telles caractéristiques ne font plus rêver les joueurs ordinaires. Mais ces cartes suscitent toujours la convoitise des collectionneurs. Considérées comme des pièces rares, elles sont parfois adjugées à plusieurs milliers de dollars lors de ventes aux enchères, notamment pour des prototypes à l'image de la Voodoo 5 6000.

Des premiers résultats honorables

Pour en revenir à Oscar Barea, il relate régulièrement son avancée sur le réseau social X. Vous l’imaginez, son dessein impose de nombreuses modifications matérielles et des optimisations logicielles. Le 6 mars dernier, il a informé ses lecteurs que sa VoodooX lançait la démo Donut (celle de 3dfx, pas la dernière version en date de Furmark) sous Windows 98. En outre, la carte est en mesure de faire fonctionner quelques jeux, tels que Dune 2000, Unreal ou Quake 3.

Plus récemment – hier – Oscar Barea a précisé que « la sortie HDMI fonctionnait parfaitement ». Préalablement, il avait indiqué que le DVI délivrait « une qualité d'image claire et nette ».

VoodooX 3Dfx project - I assembled the card and target is check how works DVI & HDMI output. Sadly across pictures the difference between DVI & D-SUB15 is not very visible but in real it is. DVI has a crispy and clear image quality even colors looks much better. pic.twitter.com/1LN1otDi0J — Oscar Barea (@oscar_barea) April 16, 2024

VoodooX 3Dfx project - I am very surprised ????????????, testing the card without heatsink, without decoupling caps in 3.3V line feeds memory and the line 2.8V feeds VSA100 and card reach 160MHz with 0 problems. Amazing. Testing Qauke3 timedemo 140/150/160MHz. pic.twitter.com/iAppeqXk8O — Oscar Barea (@oscar_barea) April 18, 2024

L’individu a également effectué un « test de la carte sans dissipateur, sans condensateurs de découplage dans la ligne 3.3V qui alimente la mémoire et la ligne 2.8V qui alimente le VSA100 et la carte atteint 160MHz sans aucun problème. Incroyable. Test Qauke3 timedemo 140/150/160MHz ».

N'hésitez pas à consulter le fil de messages postés sur X depuis octobre de 2022 si cette expérimentation vous intéresse. Vous pouvez également jeter un œil au musée virtuelle 3dfx d’Oscar Barea.