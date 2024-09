Valve veut ouvrir Proton aux appareils Arm

En 2020, nous nous enthousiasmons de la contribution de Valve pour le jeu sous Linux grâce à Proton. Un logiciel dont le succès n’est pas à prouver en 2024, et qui pourrait bientôt englober d’autres processeurs que les x86 : les puces Arm.

Linux on Arm pour les joueurs

Les développeurs de Valve bossent en effet sur une application de test baptisée ValveTestApp3043620 recensée sur SteamDB depuis le 20 septembre. Ce n'est ni plus ni moins qu’une version ARM64 de Proton (proton-arm64ec) déjà expérimentée sur un large panel de titres, tels que Left 4 Dead 2 ou Enter the Gungeon.

Sans prendre de risques, nous pouvons considérer que la société officialisera prochainement un support de l’ARM64 sur SteamOS / Proton ; ce, afin d’ouvrir le jeu sous Linux au-delà du matériel x86. Une mention de waydroid suggère également un support d'Android.

Cette démarche s’inscrit bien sûr dans le contexte où Qualcomm propose des processeurs Snapdragon X aux capacités graphiques un peu plus solides que celles des précédentes générations (Qualcomm 8CX Gen X). Qui sait, à terme, avec Valve aux commandes, l’expérience de jeu Linux on Arm sera peut-être supérieure à l'expérience de jeu Windows for Arm ; de quoi saper d'autant plus les fondations Windows d'année en année.

À la suite de cette découverte, certains conjecturent déjà un Steam Deck basé sur Arm. Cette possibilité nous paraît très peu plausible : tout simplement parce que le Steam Deack LCD est déjà proposé à un tarif suffisamment compétitif et que la Valve n’a, pour l’instant, certainement aucun intérêt à segmenter son offre de la sorte.

Au passage, profitons-en pour vous informer que Steam a encore signé un record de fréquentation avec 38 367 277 joueurs hier, dimanche 22 septembre. Comme souvent, une part non négligeable des personnes connectées vaquaient à d’autres occupations que celle consistant à jouer, mais elles étaient tout de même un peu plus de 12 millions à le faire.

Dans quels jeux ? Toujours les mêmes pour le podium : Counter-Strike 2, PUBG : Battlegrounds et Dota 2. Notez tout de même la popularité de Black Myth : Wukong, un titre pourtant exclusivement solo ; la 11e place de Deadlock, la nouvelle production de Valve — laquelle n’a toutefois pas encore été officiellement lancée (elle est disponible en bêta fermée pas vraiment fermée).

Steam avait dépassé les 20 millions d’utilisateurs simultanés en mars 2020. Depuis, la plateforme fait tomber les records avec la même régularité qu’Armand Duplantis saute des barres sans cesse plus haute. À voir si les 40 millions seront franchis avant la fin d’année.