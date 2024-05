Valve plancherait sur un hero shooter en 6v6 appelé Deadlock (MAJ)

MAJ 17-05 : dans la foulée des déclarations de ‎Gabe Follower, des prétendus visuels du jeu Deadlock ont été publiés. L’auteur susmentionné atteste de l'authenticité des quatre images ci-dessous. L'une a pour sujet un héros baptisé Grey Talon.

Since testers started sharing Deadlock screenshots all over the place, here's ones I can verify, featuring one of the heroes called Grey Talon. pic.twitter.com/KdZSRxObSz — ‎Gabe Follower (@gabefollower) May 17, 2024

Omniprésent sur l’écosystème gaming PC avec sa plateforme Steam, ses jeux à succès comme Counter-Strike 2 ou Dota 2 – deux des titres les plus joués sur cette plateforme – et désormais également pourvoyeur de consoles portables grâce à son Steam Deck, Valve est une entreprise dont les projets sont scrutés par certains, désirés par d'autres. Si c’est votre cas, sachez que l’entreprise fondée par Gabe Newell en 1996 est soupçonnée, depuis plusieurs mois, de préparer un nouveau jeu. Il s’appellera finalement Deadlock à en croire Gabe Follower, un data miner/insider de CS. Cette titre s’annonce comme un jeu multijoueur compétitif à base de héros. La suite non-VR de Half-Life Alyx ou nouveau Portal ne semble donc pas dans les cartons du studio…

Un succès déjà assuré ?

Tel que rapporté ci-dessus, les rumeurs autour d’une nouvelle production signée Valve vont bon train depuis quelques mois. Elles faisaient initialement état d’un titre appelé Neon Prime. Selon le divulgateur susmentionné, qui a de bons antécédents, le jeu s’appellera finalement Deadlock.

Deadlock. Next Valve game. Previously known as Neon Prime, Citadel. Competitive third person hero-based shooter. 6 vs 6 battling on huge map with 4 lanes. Usable abilities and items. Tower defense mechanics. Fantasy setting mixed with steampunk. Magicians, weird creatures and… — ‎Gabe Follower (@gabefollower) May 16, 2024

Selon ses informations, il s’agira d’un jeu de tir de héros à la troisième personne. Celui-ci proposera des affrontements en 6v6. Le leaker suggère un pot-pourri de Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite et Orcs Must Die. Il évoque également des éléments issus du genre tower defense.

Basically, fast-paced interesting ADHD gameplay. Combination of Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite, Orcs Must Die.



Hero design pretty much inspired by Dota universe. Main map references modern steampunk European city (little bit like Half-Life). Initially game… — ‎Gabe Follower (@gabefollower) May 16, 2024

Apparemment, le jeu devait, au départ, intégrer certains éléments de Half-Life et Portal. Néanmoins, en raison de mauvaises appréciations, les développeurs auraient décidé de les retirer pour se focaliser sur un univers de type steampunk européen pour les environnements. Pour le design des personnages, ils piocheraient dans l’univers Dota.

Nul doute qu’une telle proposition trouverait son public et qu'elle serait promise à un beau succès commercial. En outre, un jeu multijoueur de cet acabit peut s'avérer extrêmement lucratif grâce aux micro-transactions.

Prenez tout de même ces déclarations avec une certaine circonspection. Pour le moment, aucun visuel n’a fuité, et le leaker ne révèle aucune date de sortie.