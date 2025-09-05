Noctua affine son planning jusqu’à mi-2026

Tenir informés ses clients en réactualisant régulièrement sa feuille de route, c’est la tradition chez Noctua. En cette rentrée 2025, l’entreprise nous donne le cap jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2026, soit jusqu’au 30 juin 2026. Elle a procédé à certains ajustements ; il faut composer avec quelques retards.

Noctua NV-FS1

Des Noctua Edition à gogo

D’ici cette fin d’année, l’entreprise autrichienne sortira des ventilateurs NF-A14x25 G2 et NF-A14x25r G2 chromax.black (140 mm), ainsi que le refroidisseur à air NH-D15 G2 également chromax.black. Rappelons que chromax.black désigne les versions « noir intégral ». Donc à même de séduire une ragoteuse à forte poitrine embusquée qui avait qualifié les produits usant des couleurs emblématiques de la marque (marron et beige) de « moches ». Ces deux ventilateurs étaient initialement prévus pour le troisième trimestre.

Pour bien débuter 2026, la société prévoit de commercialiser le châssis Antec Flux Pro Noctua Edition, ainsi qu’une souris Pulsar Feinman, elle aussi en mode Noctua Edition. Pas de quoi combler la lectrice susmentionnée donc ; elle pourra néanmoins se consoler avec la version noire des ventilateurs NF-A12x25 G2 (120 mm). Remarque plus générale à l’adresse de tous les ragoteurs : que vous soyez homme, femme, les deux, indéterminé ou juste gynécomastié, pour vous prémunir du froid de l'hiver et alléger votre facture, pensez à optimiser votre chauffage grâce aux ventilateurs Noctua.

Il faudra patienter jusqu’au deuxième trimestre 2026 pour mettre la main sur le refroidisseur à liquide tout-en-un de la firme. Il était initialement prévu pour le trimestre précédent, mais nécessite à l’évidence quelques ajustements supplémentaires ; en tout cas, sa commercialisation est repoussée. Ce refroidisseur exploite une plateforme Asetek G8 V2 optimisée par Noctua. Parmi les retouches : un « absorbeur de bruit de pompe », un module de rétention SecuFirm 2+, un ventilateur de 80 mm fixé sur le bloc de pompe, ainsi que des ventilateurs Noctua NF-A14x25 G2 (140 mm) ou NF-A12x25 G2 (120 mm) selon le modèle de radiateur (420 mm, 360 mm ou 240 mm).

Un ventilateur de bureau de 140 mm, un contrôleur USB et une Noctua Edition de l’alimentation Seasonic Prime PX HPD (High Power Density) sont aussi dans les cartons pour cette période.