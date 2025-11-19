Le NH-D15 G2 chromax.black sort de l’ombre et met en lumière le socket LGA-1954

Quelques mots pour signaler que deux produits de la feuille de route actualisée de Noctua viennent d’honorer leur calendrier de commercialisation : le ventirad NH-D15 G2 chromax.black et le ventilateur NF-A14x25 G2 chromax.black sont désormais disponibles à l’achat. À l’instar du Minecube 360 Ultra ARGB de Thermaltake, le ventirad est d’ores et déjà estampillé comme compatible avec les processeurs LGA-1954.

Un ventirad prêt pour le futur

La marque a mis à jour la liste de compatibilité de ses sockets pour y inclure le prochain LGA-1954 d’Intel, aux côtés de l’AM5, de l’AM4, des LGA1700 et LGA1851, ainsi que des anciens LGA115x/1200. Pour mémoire, le LGA-1954 doit accueillir les futurs processeurs Nova Lake-S.

Contrairement à Thermaltake, qui avait rapidement supprimé la mention, Noctua l'assume. Mieux : une page de FAQ intitulée Which Noctua CPU coolers are compatible with LGA1954? l’affirme noir sur blanc. On peut y lire :

Tous les ventirads Noctua compatibles avec les sockets LGA1851 et LGA1700 sont également compatibles avec le futur socket LGA1954 d’Intel. Aucune pièce de montage supplémentaire n’est nécessaire. Veuillez simplement suivre les étapes d’installation pour LGA1700/LGA1851, le processus étant identique.

Nous ignorons à quand remonte cet ajout. La page n’est pas référencée sur Wayback Machine. On peut supposer qu’elle est très récente, vraisemblablement concomitante à l’officialisation du ventirad évoqué ici. Pour la compatibilité LGA-1851, Noctua avait communiqué via une actualité dédiée ; peut-être attend-elle l’arrivée des Nova Lake-S pour faire de même avec le LGA-1954.

Pour revenir au NH-D15 G2 chromax.black, c’est le même modèle… mais en noir. Nous vous invitons donc à consulter notre test du NH-D15 G2 réalisé l’été dernier pour tout savoir de ce ventirad qui ne nous avait pas totalement séduits. Cette édition conserve un radiateur doté de 8 caloducs, une hauteur de 168 mm, et une configuration push-pull avec deux ventilateurs ronds de 140 × 140 × 25 mm.

Noctua lance également les ventilateurs NF-A14x25 G2 chromax.black assortis, proposés en cadre carré ou rond, vendus à l’unité ou en packs de deux.

Tous ces produits sont expédiés dès aujourd’hui via les boutiques officielles de Noctua sur Amazon, avant une disponibilité plus large chez les revendeurs. L’entreprise communique les tarifs ci-dessous. Vous noterez la différenciation des deux prix en dollars américains : la version US reflète bien les tarifs douaniers en vigueur.