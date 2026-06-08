LGA-1954 : la future plateforme Intel se dévoile en images et en fiches techniques

LGA-1954 : la future plateforme Intel se dévoile en images et en fiches techniques

LGA-1954 : la future plateforme Intel se dévoile en images et en fiches techniques

Pas encore sorti, mais parti pour durer : c’était l’allégation autour du LGA-1954 la semaine dernière, un socket apparemment destiné à prendre en charge plusieurs générations de Core. D’autres fuites le concernant ont émergé ces derniers jours, dont le premier visuel ci-dessous.

© LC Tech Leaks

Une carte mère Z990 Gigabyte ?

Lors du Computex, Gigabyte a présenté une carte mère non identifiée. Elle n’a ni appellation ni caractéristiques officielles. La marque avait également pris soin de cacher le socket du processeur. BenchLife soupçonne cependant une carte mère de série 900. Probablement basée sur le chipset Z990.

© BenchLife

La carte mère possède trois connecteurs d’alimentation CPU EPS 8 broches. Une armada inhabituelle, potentiellement destinée à satisfaire les besoins énergétiques des processeurs Nova Lake-S les plus haut de gamme. Ces derniers doivent atteindre jusqu’à 52 cœurs CPU (16 P-cores, 32 E-cores et 4 LPE-cores).

© BenchLife

Pour les autres excentricités de ce modèle, un ventilateur externe magnétique est prévu pour refroidir les barrettes mémoire (quatre emplacements pour DDR5). La source précise qu’il nécessite un câble ; regrette que Gigabyte n’ait pas opté pour des broches pogo (de petites broches métalliques à ressort assurant le contact électrique). On retrouve également deux slots PCIe x16 pleine longueur. Le principal en PCIe 5.0 x16 ainsi que les slots pour SSD profitent sans surprise des systèmes EZ de la marque : PCIe EZ-Latch UP et M.2 EZ-Latch / M.2 EZ-Match respectivement.

Le chipset Q970 caractérisé

Restons dans le champ des cartes mères avec une fiche technique partagée par un leaker bien connu, momomo_us. Celui-ci a publié les documents ci-dessous ; ils concernent le chipset Q970. Le support des processeurs Core Ultra 300S pour PC de bureau (DT, pour desktop) suggère qu’il s’agit d’une nomenclature ancienne ou provisoire. En effet, les dernières indiscrétions convergent vers l’appellation Core Ultra 400S pour les Nova Lake-S. En principe, les Panther Lake, des puces mobiles lancées en début d’année, seront les principaux Core Ultra 300.

La carte mère Q970 ayant fuité adopte un format Micro-ATX. Elle se positionne sur le segment professionnel. Conformément à cet usage, elle propose quelques fonctionnalités qui confirment cette orientation. Sur le plan matériel, elle intègre deux emplacements DDR5 CUDIMM, avec une capacité maximale annoncée de 128 Go. Côté connectivité, on retrouve deux Intel I226-V en 2,5 GbE, accompagné d'un contrôleur Intel I219-LM en 1 GbE.

Pour l’affichage, elle propose une connectique plutôt complète avec une sortie HDMI 2.1, deux DisplayPort 1.4a, ainsi qu’un troisième DisplayPort accessible via un connecteur interne. La partie extension s’articule autour d’un slot PCIe 5.0 x16, d’un second slot x16 câblé en x8 Gen5, ainsi que d’un slot PCIe x4 Gen5 et d’un autre en Gen4. Le stockage combine quatre ports SATA III avec une prise en charge NVMe via des emplacements M.2 Key-M et Key-E.

Le Q970 est un membre de la future plateforme Intel série 900 pour socket LGA-1954. Il côtoiera les B960, Z970, Z990 et W980 évoqués dans de précédentes fuites liées à Nova Lake-S.

LGA-1954

Terminons par le LGA-1954 en tant que tel. La photo d’illustration de cet article provient d’un post X de LC Tech Leaks. Comme mis en évidence, l’un des changements majeurs du socket LGA-1954 par rapport au LGA-1851 concerne son mécanisme de rétention. Intel adopterait un système ILM (Independent Loading Mechanism) à deux leviers, similaire à celui utilisé sur ses plateformes HEDT et serveurs. Cette évolution vise à améliorer la répartition de la pression sur le processeur, tout en assurant un maintien plus homogène du package.

En dépit de ces modifications, plusieurs marques ont confirmé que le LGA-1954 serait compatible avec les systèmes de refroidissement conçus pour les générations LGA-1851 et même LGA-1700, sous réserve de contraintes de pression spécifiques.

Pour finir, un certain PoTAToOOOO, un divulgateur qui ne nous est pas familier, a partagé ce qu’il présente comme la « face avant » d’un Nova Lake-S, autrement dit la surface de contact avec le socket LGA. Selon lui, en matière de disposition générale, elle s’apparente à celle d’Alder Lake.

NovaLake-S LGA1954



The front side looks almost identical to AlderLake.#Intel pic.twitter.com/in5LpbA4VZ — PoTAToOOOO (@1234566nya) June 8, 2026

Quelques mots sur la disponibilité en guise de conclusion. La fenêtre de lancement des Nova Lake-S reste fixée à la fin de 2026. Cependant, selon les bruits de couloir qui ont circulé au Computex, une disponibilité effective autour du CES 2027 apparaît comme bien plus probable.