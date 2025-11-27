Core Ultra 400 : le bLLC, pour combien de processeurs et en quelle quantité ?

Les divulgateurs Kopite7kimi et Jaykihn se livrent depuis quelques heures une bataille de leaks par X interposés. Nous nous garderons bien de désigner un vainqueur, mais l’échange offre une bonne occasion de revenir sur son sujet central : le bLLC, alias Big Last Level Cache. Comme son nom l’indique, il s’agirait d’un large cache destiné à différencier certains processeurs Nova Lake-S. Autrement dit, la réponse d’Intel au 3D V-Cache d’AMD mis en œuvre depuis les Vermeer (Ryzen 5000 en Zen 3) ; une hypertrophie qu'apprécient les joueurs fougueux.

Revenir à la hauteur d'AMD ou la dépasser ?

Il y a quelques jours, Jaykihn affirmait que cette fonctionnalité serait réservée aux processeurs déverrouillés — autrement dit, aux modèles K. Dans d’autres messages, il évoquait 144 Mo de cache et deux puces compatibles : les 8 + 12 et 8 + 16 (en précisant que ses informations restent préliminaires).

Depuis, Kopite7kimi est venu mettre son grain de sel. Selon lui, Intel prévoirait au moins quatre Core Ultra 400K dotés de bLLC. Il reprend à son compte les deux configurations citées par son homologue, mais en ajoute deux supplémentaires : 2 × 8 + 16 et 2 × 8 + 12. Il accrédite ainsi une ancienne rumeur suggérant des variantes à double bLLC, basées sur une conception à deux tuiles compute, pour un total de 288 Mo de cache. Concernant un tel contingent de cœurs CPU, rien de neuf : un vaisseau amiral à 52 cœurs (les 48 susmentionnés complétés par les 4 cœurs LP-E) est figuré depuis des mois. Pour Kopite7kimi, cette conception serait donc parfaitement compatible avec une débauche de cache.

Vous l’aurez compris, Jaykihn, lui, ne voit pour l’instant que les puces 8 + 16 et 8 + 12. Interrogé sur leur positionnement, il estime d’ailleurs que les modèles bLLC se situeraient plutôt dans le milieu de gamme, au niveau des Core Ultra 5 ou Core Ultra 7, plutôt que dans une catégorie phare des Core Ultra 9. Rappelons qu’AMD a inauguré le 3D V-Cache non pas avec un Ryzen 9, mais avec le Ryzen 7 5800X3D ; bon, la famille des Ryzen X3D s'est bien agrandie depuis et couvre l'ensemble des séries. Reste que si Intel vise avant tout les joueurs, pour ce public, un CPU à 52 cœurs relèverait quelque peu de la démesure — sans même évoquer le prix d'un tel monstre. Ceci dit, Kopite7kimi le présente comme une alternative, et non comme un substitut destiné à évincer les modèles plus raisonnables.

Quoi qu’il en soit, les plans d’Intel ne sont peut-être pas figés. Notons simplement que Kopite7kimi, davantage spécialiste des GPU NVIDIA, a parfois tendance à multiplier les prédictions, tandis que Jaykihn s’est imposé en quelques mois comme l’un des leakers Intel les plus fiables.

En tout cas, avec 288 Mo de cache, Intel rattraperait et devancerait AMD. Du côté des Ryzen, le divulgateur chi11eddog entrevoit aussi quelques évolutions. Il piste depuis plusieurs semaines un Ryzen 9 9950X3D² doté de deux CCD X3D, pour un total de 192 Mo de cache L3.