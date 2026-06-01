Lâ€™AM4 continue de vivre : AMD ressuscite le Ryzen 7 5800X3D

En guise de coup dâ€™envoi du Computex, AMD a fait quelques annonces qui devraient vous plaire. Nous vous les donnons dâ€™un bloc : Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition, Ryzen 7 7700X3D, Radeon RX 9070 GRE. Pas dâ€™inquiÃ©tude, il sâ€™agit bien de lâ€™Ã©dition 2026 du salon. Pour vous en convaincre, ajoutons que le socket AM5 bÃ©nÃ©ficie dÃ©sormais d'une promesse de support jusquâ€™en 2029.

Ryzen 7 5800X3D pour les dix ans de l'AM4

DÃ©taillons toutes ces Â« nouveautÃ©s Â» dans le mÃªme ordre que ci-dessous. Nous commenÃ§ons donc avec le Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition. Lâ€™anniversaire ne fait pas rÃ©fÃ©rence aux dix ans du processeur, mais plutÃ´t Ã celui du socket AM4 (lequel, nous vous Ã©pargnons la sortie de la calculette, remonte Ã 2016 !).

Le Ryzen 7 5800X3D, lancÃ© en 2022, est bien sÃ»r emblÃ©matique. Il a Ã©tÃ© le premier processeur dotÃ© de la technologie 3D V-Cache dont bÃ©nÃ©ficient dÃ©sormais de trÃ¨s nombreux Ryzen. Si vous Ã©tiez passÃ© Ã cÃ´tÃ© de ce modÃ¨le pour votre carte mÃ¨re AM4, AMD va vous permettre d'y remÃ©dier dÃ¨s le 25 juin prochain. Ce, pour un prix public conseillÃ© de 349 dollars. Câ€™est donc 100 dollars de moins que le prix de lancement initial. Lâ€™entreprise nâ€™a pas fixÃ© de montant en euros, mais on peut tabler sur une valeur infÃ©rieure aux 469 euros exigÃ©s Ã lâ€™Ã©poque.

Quand le bon vieux temps devient l'avenir

En matiÃ¨re de caractÃ©ristiques, aucun changement nâ€™a Ã©tÃ© annoncÃ©. Nous retrouvons 8 cÅ“urs / 16 threads en Zen 3, une frÃ©quence de base de 3,4 GHz, et un boost atteignant jusquâ€™Ã 4,5 GHz. Le tout saupoudrÃ© de 100 Mo de cache L2 + L3 et mijotÃ© par un TDP de 105 W.

Un Ryzen 7 7700X3D en renfort

Restons avec les processeurs, mais retrouvons lâ€™AM5. AMD va dÃ©ployer un Ryzen 7 7700X3D le 16 juillet prochain. Câ€™est, prosaÃ¯quement, une alternative moins vÃ©loce au Ryzen 7 7800X3D. Comme celui-ci, le nouveau venu possÃ¨de 8 cÅ“urs / 16 threads en Zen 4, 104 Mo de cache L2 + L3, et un TDP de 120 W. Toutefois, sa frÃ©quence de base plafonne Ã 4 GHz contre 4,2 GHz ; sa frÃ©quence boost Ã 4,5 GHz contre 5 GHz. Le prix public conseillÃ©, toujours dans la mÃªme devise, est de 329 dollars.

L'AM5 tiendra le cap au moins jusqu'en 2029

Ã€ propos de la plateforme AM5, AMD promet dÃ©sormais une prise en charge jusquâ€™en 2029, minimum. Câ€™est une projection plus lointaine que la prÃ©cÃ©dente, qui Ã©tait de Â« 2027 et au-delÃ Â». Pour retracer le parcours de ce socket jusquâ€™ici, sa naissance remonte Ã 2022. Les Ryzen 7000 lâ€™avaient inaugurÃ©. Sont ensuite venus sâ€™y greffer les APU Ryzen 8000G (bien que tous les Ryzen AM5 soient devenus des APU, Ã lâ€™exception des modÃ¨les F), puis les Ryzen 9000 en Zen 5, la derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration en date. Il est donc raisonnable de penser que les potentiels Ryzen 10000, et sans doute leurs successeurs, resteront sur socket AM5.

La RX 9070 GRE quitte la Chine

Terminons avec la Radeon RX 9070 GRE. Comme pressenti, cette rÃ©fÃ©rence s'offre une sortie mondiale. Elle est censÃ©e Ãªtre disponible dÃ¨s Ã prÃ©sent via les cartes partenaires dâ€™AMD, au prix de vente conseillÃ© de 549 dollars. Comme le rÃ©vÃ¨le la diapo ci-dessous, l'entreprise la positionne en concurrente de la GeForce RTX 5060 Ti.