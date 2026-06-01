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Lâ€™AM4 continue de vivre : AMD ressuscite le Ryzen 7 5800X3D

En guise de coup dâ€™envoi du Computex, AMD a fait quelques annonces qui devraient vous plaire. Nous vous les donnons dâ€™un bloc : Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition, Ryzen 7 7700X3D, Radeon RX 9070 GRE. Pas dâ€™inquiÃ©tude, il sâ€™agit bien de lâ€™Ã©dition 2026 du salon. Pour vous en convaincre, ajoutons que le socket AM5 bÃ©nÃ©ficie dÃ©sormais d'une promesse de support jusquâ€™en 2029.

Ryzen 7 5800X3D pour les dix ans de l'AM4

DÃ©taillons toutes ces Â« nouveautÃ©s Â» dans le mÃªme ordre que ci-dessous. Nous commenÃ§ons donc avec le Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition. Lâ€™anniversaire ne fait pas rÃ©fÃ©rence aux dix ans du processeur, mais plutÃ´t Ã  celui du socket AM4 (lequel, nous vous Ã©pargnons la sortie de la calculette, remonte Ã  2016 !).

ryzen 7 5800x3d

Le Ryzen 7 5800X3D, lancÃ© en 2022, est bien sÃ»r emblÃ©matique. Il a Ã©tÃ© le premier processeur dotÃ© de la technologie 3D V-Cache dont bÃ©nÃ©ficient dÃ©sormais de trÃ¨s nombreux Ryzen. Si vous Ã©tiez passÃ© Ã  cÃ´tÃ© de ce modÃ¨le pour votre carte mÃ¨re AM4, AMD va vous permettre d'y remÃ©dier dÃ¨s le 25 juin prochain. Ce, pour un prix public conseillÃ© de 349 dollars. Câ€™est donc 100 dollars de moins que le prix de lancement initial. Lâ€™entreprise nâ€™a pas fixÃ© de montant en euros, mais on peut tabler sur une valeur infÃ©rieure aux 469 euros exigÃ©s Ã  lâ€™Ã©poque.

ryzen 5 5800x3d ldlc

Quand le bon vieux temps devient l'avenir

En matiÃ¨re de caractÃ©ristiques, aucun changement nâ€™a Ã©tÃ© annoncÃ©. Nous retrouvons 8 cÅ“urs / 16 threads en Zen 3, une frÃ©quence de base de 3,4 GHz, et un boost atteignant jusquâ€™Ã  4,5 GHz. Le tout saupoudrÃ© de 100 Mo de cache L2 + L3 et mijotÃ© par un TDP de 105 W.

Un Ryzen 7 7700X3D en renfort

Restons avec les processeurs, mais retrouvons lâ€™AM5. AMD va dÃ©ployer un Ryzen 7 7700X3D le 16 juillet prochain. Câ€™est, prosaÃ¯quement, une alternative moins vÃ©loce au Ryzen 7 7800X3D. Comme celui-ci, le nouveau venu possÃ¨de 8 cÅ“urs / 16 threads en Zen 4, 104 Mo de cache L2 + L3, et un TDP de 120 W. Toutefois, sa frÃ©quence de base plafonne Ã  4 GHz contre 4,2 GHz ; sa frÃ©quence boost Ã  4,5 GHz contre 5 GHz. Le prix public conseillÃ©, toujours dans la mÃªme devise, est de 329 dollars.

amd ryzen 7700x3d

ryzen 7000 gamme

L'AM5 tiendra le cap au moins jusqu'en 2029

Ã€ propos de la plateforme AM5, AMD promet dÃ©sormais une prise en charge jusquâ€™en 2029, minimum. Câ€™est une projection plus lointaine que la prÃ©cÃ©dente, qui Ã©tait de Â« 2027 et au-delÃ  Â». Pour retracer le parcours de ce socket jusquâ€™ici, sa naissance remonte Ã  2022. Les Ryzen 7000 lâ€™avaient inaugurÃ©. Sont ensuite venus sâ€™y greffer les APU Ryzen 8000G (bien que tous les Ryzen AM5 soient devenus des APU, Ã  lâ€™exception des modÃ¨les F), puis les Ryzen 9000 en Zen 5, la derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration en date. Il est donc raisonnable de penser que les potentiels Ryzen 10000, et sans doute leurs successeurs, resteront sur socket AM5.

socket am5 2029

socket am5 2029 2

La RX 9070 GRE quitte la Chine

Terminons avec la Radeon RX 9070 GRE. Comme pressenti, cette rÃ©fÃ©rence s'offre une sortie mondiale. Elle est censÃ©e Ãªtre disponible dÃ¨s Ã  prÃ©sent via les cartes partenaires dâ€™AMD, au prix de vente conseillÃ© de 549 dollars. Comme le rÃ©vÃ¨le la diapo ci-dessous, l'entreprise la positionne en concurrente de la GeForce RTX 5060 Ti.

radeon rx 9070 gre

radeon rx 9070 gre vs rtx 5060 ti

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