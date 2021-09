Nouveauté oblige, le Z690 risque de coûter un bras. C'est en tout cas le constat qui est fait suite à l'apparition de deux cartes mères GIGABYTE sur un site de vente par correspondance. La AORUS Master se retrouve à 573 $, la Elite AX à 327 $. Certes ce n'est pas atroce, mais quand même force est de constater que l'inflation a aussi grandement touché ce segment. Quand on hésitait à mettre 200 boules dans une mobales il y a quelques années, à ces prix on commence à avoir quelque chose d'un peu plus cossu et élaboré d'un point de vue électrique en 2021.

En même temps, qui sera surpris de ça ? Pour rappel, la DDR5 fait son apparition, le PCIe 5.0 également, mais uniquement pour le GPU, les SSD auront droit à 4 lignes PCie 4.0, ça représente quand même une avancée technique, qui ne sera pas exploitée dans toute sa mesure immédiatement, comme à chaque changement de technologie. Mais pour ceux qui auront les ronds, et qui aiment les nouveautés, clairement ce sera la plateforme à avoir. Sauf que nous vous invitons à attendre sagement les tests officiels, sous Windows 11 puisque ce dernier est "fait" pour prendre en charge efficacement les coeurs Performance et Efficacité énergétique. Mais bon sang, bonjour le prix de l'épine dorsale nouvelle génération, Madre dios !

Pour rappel, il vous reste un peu plus de mois pour mettre des sous de côté, le lancement serait prévu le 19 novembre.