Q3, Q4 ? Ce qui est sur, c'est qu'en 2021, le plus gros lancement Intel de ces 5 dernières années sur le segment mainstream va avoir lieu. Sera-ce un succès ? Seuls les tests pourront le dire, mais en attendant, le géant bleu met les petits plats dans les grands pour cet instant. Selon WCCFTech, Intel prévoirait le déploiment en deux temps. La première étape se déroulerait à la conférence Innovation qui se tiendra le 27 et 28 octobre prochains, tenue par Intel et pour présenter ses seuls produits. A cette occasion, il serait dévoilé les gammes Alder Lake, les prix, un peu tout ce qu'on vous présente ici depuis plusieurs semaines, en attente de confirmation des données dont nous disposons, à moins d'une surprise.

La seconde et dernière étape, ce serait le 19 novembre, elle correspondrait à la disponibilité des CPU et de la plateforme à base de chipset Z690, sans oublier la DDR5 bien entendu. N'oublions pas non plus que les constructeurs devraient zapper, pas complètement cependant, l'ATX spécial qu'Intel voulait imposer comme substitutif au +12 V classique, alias l'ATX12VO. Et entre ces deux dates, la fin du NDA qui permettra aux rédactions de publier leurs tests. On penche pour quelque chose de très près du 19 novembre pour la fin du NDA. La fin d'année risque d'être mouvementée, avec en sus Zen 3+ et son cache !