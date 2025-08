Les Alder Lake de retour, dissimulés sous les traits de Core 5 120

Selon le Larousse, le recyclage désigne, entre autres acceptions, « l’ensemble des opérations visant à valoriser les déchets, emballages, conditionnements, produits, matériaux, etc., à les réutiliser tels quels ou à les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus ». Chez Intel, les Core 5 120 et Core 5 120F incarnent deux aspects clefs de cette définition : « réutiliser tels quels » et « valoriser ».

Alder Lake sauce Core 100

En 2025, un processeur Alder Lake peut toujours faire office de bon compagnon. Mais présenté sur un étal, il est n’est sans doute plus très vendeur. Qui voudrait d’une puce de douzième génération après deux séries de Raptor Lake et une gamme Core Ultra 200 Arrow Lake ?

L’idée géniale d’Intel pour redonner l’attrait de la nouveauté à ce qui, dans ce domaine, s’apparente à une antiquité : renommer. En effet, ne vous y trompez pas, ces Core 5 120 et Core 5 120F ne sont ni plus ni moins que des Core i5-12400 et Core i5-12400F. Allez, Intel les a gratifiés de quelques MHz par-ci par-là, et fait baisser un peu leur MTP. Mais au même titre que rebaptiser Georgette en Ambre ou George en Gabriel (qui sont apparemment les prénoms féminin et masculin stars des bébés de 2025) ne leur fera pas retrouver leur juvénilité, les expédients d’Intel ne transforment pas ces vielles carnes d’Alder Lake en jeunes étalons fringants.

Processeur CORE 5 120 Core 5 120F Core i5-12400 Core i5-12400F Cœurs CPU (P / E-cores) 6 / 12 (6+0) 6 / 12 (6+0) 6 / 12 (6+0) 6 / 12 (6+0) Fréquences CPU (base / Boost) 2,5 / 4,5 GHz 2,5 / 4,5 GHz 2,5 / 4,4 GHz 2,5 / 4,4 GHz Cache L2 / Smart Cache 7,5 / 18 Mo 7,5 / 18 Mo 7,5 / 18 Mo 7,5 / 18 Mo iGPU UHD 730 Aucun UHD 730 Aucun Fréquences iGPU (base / Max) 300 / 1500 MHz Erreur ! 300 / 1450 MHz Erreur ! PBP / MTP 65 / 110 W 65 / 110 W 65 / 117 W 65 / 117 W Date de lancement T3 2025 T3 2025 T1 2022 T1 2022

Certes, ce n’est pas la première fois que l’entreprise fait passer des Alder Lake pour d’autres. La grande famille des Raptor Lake comporte plusieurs Alder Lake clandestins. Citons les Core i5-13400 et Core i5-14400, disponibles avec des stepping Raptor Lake B0 ou Alder Lake C0. En outre, sur le segment laptop, la gamme Core 100 Raptor Lake cohabite avec les Core Ultra 100 Meteor Lake.

Mais en 2025, encore servir des Alder Lake estampillés Products formerly Raptor Lake sur le site de la marque, ressemble de plus en plus à une mauvaise plaisanterie. Au cas où, précisons que ces puces reposent sur la lithographie Intel 7 (10 nm) et qu'elles utilisent le socket LGA-1700.

Bref, si le recyclage est par nature vertueux, sa finalité ne consiste pas à tromper le consommateur. Or, ici, on entrevoit déjà, au supermarché du coin, le client mal renseigné attiré par l’ordinateur doté d’un Core 100 forcément beaucoup moins cher que le modèle équipé d’un Core Ultra 200 pas loin. Entre les deux, non pas une, mais trois générations d’écart.