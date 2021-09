La communauté du libre, ça ne se limite pas à Linux, LibreOffice et les projets open source visant à proposer une alternative aux mastodontes du genre, tels GIMP pour Photoshop. Non, parfois, il est question de jeux vidéo, par exemple avec la publication du code source de Warzone 2100 en 2004, ou encore avec le projet du jour, re3.

En dépit de son homonyme, il ne s’agit pas du tout d’un survival-horror mais de fruit du reverse-engineering du moteur de jeu de GTA 3 et GTA : Vice City, deux jeux phares de Rockstar Games, actuellement détenu par une firme encore plus importante, Take Two Interactive. Or, avec les rumeurs de l’arrivée d’une GTA Remastered Trilogy, l’éditeur voit d’un très mauvais œil ce genre de projet, faisant partie d’une zone grise juridique. Le repo avait déjà précédemment été retiré du GitHub suite à une plainte, puis remis suivant la politique de respect des droits d’auteur de la forge.

Désormais, la maison-mère va plus loin en déposant plainte au tribunal de Californie, réclamant le remboursement de 150 000 de dollars pour chaque travail violé, en sus du retrait du projet et du remboursement de frais d’avocats.

Hé non, ce n’est pas GTA 3 !

Puisque le code présent ne provient pas de fuites et autres vols de sources, il est en effet ardu de trancher sur la propriété intellectuelle de ce dernier, d’autant plus que les modèles 3D et les textures ne sont pas inclus dans re3. Comprenez que, de tout manière, il va vous falloir une copie légale du jeu pour le faire tourner !

Pour sa plainte, l’éditeur fait en outre mention d’un « mal irréparable », notamment du fait de la possibilité de cheats et de modding via le code source, deux actions théoriquement interdites par le contrat de licence. Si vous avez déjà touché à un GTA, difficile de ne pas croire à une mauvaise blague tant l’intégration des codes de triche et la communauté de moddeurs ont largement contribué au succès du jeu, en particulier à ses débuts dans les années 2000. À voir ce qu’en pensera la justice !