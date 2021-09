Allez, c'est le mois de septembre donc on se remet à surveiller étroitement ce qui se passe d'un point de vue vidéoludique chez Valve avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Si Destiny 2 et Naraka font encore parler d'eux, cette semaine voit le tableau des ventes bien occupé par une nouveauté dont on vous a parlé dans le dernier Gamotron, à savoir Pathfinder: Wrath of the Righteous. Un timide Tales of Arise commence à pointer le bout de son nez, on le reverra sans doute la semaine prochaine, mais le plus surprenant reste ce bon vieux Battlefield V...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 35 Semaine 34 Semaine 33 1 Battlefield V Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle Humankind 2 Pathfinder: Wrath of the Righteous Aliens: Fireteam Elite NARAKA: BLADEPOINT 3 NARAKA: BLADEPOINT NARAKA: BLADEPOINT Humankind 4 Pathfinder: Wrath of the Righteous Psychonauts 2 Valve Index VR Kit 5 Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle Humankind DOOM Eternal Deluxe Edition 6 Valve Index VR Kit Battlefield V The Elder Scrolls Online - Crown Packs 7 Aliens: Fireteam Elite Valve Index VR Kit Car Mechanic Simulator 2021 8 Tales of Arise Cyberpunk 2077 Twelve Minutes 9 No Man's Sky The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition Fallout 4: Game of the Year Edition 10 Phasmophobia Destiny 2: Legendary Edition NARAKA: BLADEPOINT

Et après un silence qui laisse supposer que la France reste fidèle aux vacances d'été, attardons-nous désormais sur les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Si Humankind avait réussi l'exploit sur PC en semaine 33, c'est un retour à la normale qu'on observe maintenant. En revnache, coôté consoles, on peut noter la belle performance d'Aliens: Fireteam Elite, qui confirme ce qui s'était passé sur Steam en semaine 34 également. Et Comme à son habitude, la Xbox One fait toujours bande à part. Gaixoa...