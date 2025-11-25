DDR5 : les prix sâ€™envolent, les records partent en orbite

Du cÃ´tÃ© de la DDR5, il nâ€™y a pas que les prix qui montent : les records aussi. Lâ€™un en chasse dÃ©sormais un autre presque plus vite quâ€™il ne nous faut de temps pour les rapporter ! Il y a pile une semaine, nous Ã©tions en compagnie de G.SKILL, planant Ã plus de 13 300 MT/s. Ce seuil avait Ã©tÃ© franchi seulement quelques semaines aprÃ¨s celui, symbolique, des 13 000 MT/s. Sergmann, pour le compte de Gigabyte, vient dÃ©jÃ de placer la barre plus haut. Son nouveau record culmine Ã 6765,2 MHz, soit 13 530 MT/s. Ã€ ce rythme, les 14 000 MT/s ne semblent plus si Ã©loignÃ©s.

Gigabyte pas peu fiÃ¨re

Le communiquÃ© de la firme taÃ¯wanaise Ã©voque une Â« dÃ©monstration spectaculaire dâ€™excellence technique et dâ€™innovation collaborative Â» durant laquelle Â« lâ€™overclockeur dâ€™Ã©lite Sergmann Â», Ã©paulÃ© par Â« le lÃ©gendaire HiCookie de Gigabyte Â» (visiblement chargÃ© d'approvisionner en biscuits ronds fourrÃ©s aux pÃ©pites de chocolat le champion afin de lui Ã©viter l'hypoglycÃ©mie), Â« a pulvÃ©risÃ© le record du monde de vitesse mÃ©moire DDR5 en franchissant la barre des 13 000 MT/s pour atteindre lâ€™extraordinaire valeur de 13 530 MT/s â€” la frÃ©quence mÃ©moire la plus Ã©levÃ©e jamais atteinte sur la planÃ¨te Â». Affirmation que lâ€™Ã©minent Ã©gyptologue Gims contestera peut-Ãªtre en nous rÃ©vÃ©lant que lâ€™Ã©lectricitÃ© des pyramides servait Ã alimenter ce qui nâ€™Ã©tait alors que dâ€™immenses data centers Ã la mÃ©moire pharaoniquement overclockÃ©e, mais qui, pour lâ€™heure (quatre heures, donc celle du goÃ»ter), mÃ©rite bien un Pimâ€™s.

La prÃ©cÃ©dente prouesse reposait sur un Intel Core Ultra 9 285K montÃ© sur une carte mÃ¨re ASUS ROG Maximus Z890 Apex. C'est toujours le mÃªme CPU, mais la carte d'ASUS a perdu son trÃ´ne : elle est supplantÃ©e par la Z890 AORUS TACHYON ICE de Gigabyte. Ce, non seulement pour le record de Sergmann, mais aussi pour la dÃ©sormais deuxiÃ¨me meilleure marque, signÃ©e saltycroissant. DÃ©cidÃ©ment coriace, celui-ci paraÃ®t condamnÃ© au rÃ´le de Raymond Poulidor dans cette course Ã la DDR5.

CÃ´tÃ© modules mÃ©moire, nous retrouvons des barrettes Corsair Vengeance sous azote liquide. Si lâ€™envie vous prend d'en acquÃ©rir, le kit 32 Go (2 Ã— 16 Go) Ã 6000 MHz / CAS 30 est actuellement affichÃ© Ã 514,99 euros chez TopAchat. Oui, câ€™est effectivement plus cher quâ€™une PlayStation 5 complÃ¨te.

Corsair nâ€™a toutefois pas Ã©tÃ© conviÃ©e Ã sâ€™exprimer dans le communiquÃ©. Seuls Jackson Hsu, directeur de la division cartes mÃ¨res chez Gigabyte, et Dan Ragland, Chief Overclocking Architect chez Intel, ont voix au chapitre. Le premier fanfaronne : Â« La Z890 AORUS TACHYON ICE reprÃ©sente le sommet de lâ€™ingÃ©nierie des cartes mÃ¨res â€” un tÃ©moignage de notre quÃªte inlassable de la perfection en matiÃ¨re de performances. Ce record du monde valide notre vision : lorsquâ€™on refuse le moindre compromis sur la conception, lâ€™alimentation ou lâ€™innovation, on ne se contente pas de viser les records â€” on se les approprie Â». Le second hÃ¢ble plus modestement : Â« Pousser la DDR5 Ã 13 530 MT/s sur un processeur Intel Core Ultra desktop (sÃ©rie 2) relÃ¨ve dâ€™un exploit spectaculaire. La conception du sous-systÃ¨me mÃ©moire dâ€™Intel et notre collaboration Ã©troite avec les partenaires de lâ€™Ã©cosystÃ¨me ont permis Ã nos plateformes de sâ€™imposer en tÃªte des classements dâ€™overclocking mÃ©moire sur plusieurs gÃ©nÃ©rations de processeurs Â».