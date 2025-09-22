Asus alimente une RTX 5060 Ti juste par le slot PCIe

Pour réduire le nombre de câbles visibles dans les PC, Asus propose depuis longtemps des cartes mères BTF (Back To (the) Future) et des cartes mères / graphiques équipées du connecteur GC-HPWR. La marque a désormais un nouveau cheval de bataille : faire passer plus de jus par le slot PCIe.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

La marque affirme pouvoir faire transiter jusqu’à 250 W via le slot, soit trois fois la puissance standard de 75 W. Les détails restent flous, mais il semblerait qu’Asus ait élargi les lignes 12 V et renforcé les couches de cuivre. Et basiquement, le connecteur 8 broches du GPU est déplacé sur la carte mère.

Résultat, dans la démonstration orchestrée par Tony Yu, une GeForce RTX 5060 Ti est alimentée uniquement via le slot PCIe. Comme le montre la capture, le Board Power Draw s'élève pourtant à 248 W.

Comparé au GC-HPWR, ce nouveau concept présente quelques différences. Le GC-HPWR déplace un connecteur 16 broches vers le côté du slot PCIe, mais reste limité aux cartes mères et GPU compatibles, en plus de les enfermer dans cet écosystème. Le nouveau slot « amélioré » se veut apparemment plus universel. Les cartes conçues pour s'en accomoder pourraient toujours fonctionner dans un slot PCIe standard. Mais elle se limiteraient alors à 75 W, et auraient donc encore besoin de leur câble. Par ailleurs, au regard de la puissance, l’approche cible des GPU moins énergivores, dont le TGP se situe entre 150 et 250 W.

Quoi qu’il en soit, cette solution n’a rien d’une panacée. C’est, en substance, une rallonge détournée. Elle impose des couches de PCB et des pistes en cuivre supplémentaires, et ne supprime pas réellement les câbles. En résumé, Asus complexifie un circuit pour atteindre un objectif que le simple branchement du câble d’alimentation dans le GPU réalise déjà. Est-ce si gênant de devoir relier une GeForce RTX 5060 Ti à son PCI Express 8 broches ?