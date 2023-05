Test • Asus Rog Hyperion GR701

Asus fait dans la démesure !

Pour notre premier boîter de chez Asus, la marque n'y va pas de main morte et nous propose son modèle le plus balaise, le plus lourd et le plus RGB. L'Hyperion porte bien son nom. Il est énorme et balancera tout ce qu'il peut d'éclairage coloré à notre visage. Les designeurs se sont lâchés, maiiiiis nous ne sommes pas interloqués par son look, qui nous rappelle le daily que nous utilisons pour nos retouches d'image et sur lequel nous ne manquerons pas de revenir. En attendant, nous vous présentons le ROG Hyperion, titan solaire créé par Asus pour les amateurs de sensations.