Les trois GeForce RTX 50 SUPER avant Noël ?

Alors que les premières GeForce RTX 50 Series étaient à peine commercialisées, des impatients — ou des prévoyants, comme vous préférez — esquissaient déjà les contours d’une série Super. La majorité des rumeurs s’accordent sur une hausse de la quantité de VRAM pour certaines références, en particulier pour les GeForce RTX 5080 SUPER et RTX 5070 SUPER, grâce à l’adoption de puces GDDR7 de 3 Go, jusqu’ici réservées à la GeForce RTX 5090 mobile sur ce segment. En matière de calendrier, la première moitié de 2026, avec une annonce lors du CES, était l’hypothèse la plus partagée. Selon Kosta Andreadis de Tweak Town, ses propres sources entrevoient une sortie plus précoce : le quatrième trimestre 2025, avec la période des fêtes de fin d'année en guise de date limite.

Illustration empruntée à © TweakTown

Un trio de SUPER

Le laps de temps entre les versions standard et SUPER serait donc court, mais finalement pas si exceptionnel. Après tout, entre la GeForce RTX 4070 et la GeForce RTX 4070 Super, il ne s’est écoulé que 9 mois (avril 2023 pour la première, janvier 2024 pour la seconde).

Comme rapporté ci-dessus, pour séduire les clients, ces variantes miseraient essentiellement sur l’augmentation de la quantité de mémoire vidéo dédiée, possiblement associée à une petite hausse de vitesse dans le cas de la RTX 5080 SUPER. A priori, seule la GeForce RTX 5070 SUPER aurait droit à quelques cœurs de plus que son modèle. Aux dires de la source, outre ces deux références, NVIDIA envisagerait également une GeForce RTX 5070 Ti SUPER.