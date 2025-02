NVIDIA fixe le calendrier de sortie des RTX 5070 Ti et RTX 5070

Cette date faisait consensus jusqu’ici, mais NVIDIA l’a confirmée : la GeForce RTX 5070 Ti sera disponible à partir du 20 février prochain. Quant à sa petite sœur, la GeForce RTX 5070, elle débarquera le 5 mars.

Concernant les tests, ceux des RTX 5070 Ti vendues au prix de vente recommandé (toujours fixé à 884 euros) seront publiés le 19 février. Ceux consacrés aux cartes plus onéreuses sortiront le lendemain, jour de la mise à disposition des cartes. En dépit de l’image d’illustration, il n’y aura aucun modèle FE pour cette référence. Autant dire que la perspective de cartes au MSRP est certainement chimérique dans le contexte actuel ; les premiers tarifs de RTX 5070 Ti avoisinent plutôt les 1 150 euros. En outre, sachant que la RTX 5070 Ti partage le GPU GB203 de la GeForce RTX 5080, l’offre ne risque pas d’être pléthorique.

Pour la RTX 5070, les informations se limitent à son jour de commercialisation. Cette date du 5 n’est certainement pas neutre : selon plusieurs rumeurs, AMD va lancer ses RX 9070 XT et RX 9070 le lendemain, le 6 mars. La RTX 5070 non-Ti aura son édition Founders, ce qui augmentera les chances de trouver des cartes au MSRP (649 euros).

Concluons par quelques mots consacrés aux GeForce RTX 50 Series laptop ainsi qu'aux RTX 5060 et RTX 5060 Ti desktop (non officielles). Selon le DigiTimes, qui cite des sources proches des chaînes d’approvisionnement, la production de GPU grand public de NVIDIA est mise à mal par celle des puces pour l’IA. Sans grande surprise, la société privilégie ce secteur, certainement plus porteur et lucratif.

La source explique : « NVIDIA, qui n'a jamais connu de retards auparavant, est maintenant confrontée à cette situation, probablement en raison de sa poussée agressive dans les serveurs d'intelligence artificielle. Même s'il existe des différences dans la conception des puces et les processus de fabrication entre les serveurs et les GPU pour PC, l'allocation des ressources au sein de l'entreprise peut encore avoir un impact sur le déploiement des nouveaux produits. »

En conséquence, les RTX 50 pour ordinateurs portables arriveraient avec quelques semaines de retard. Même son de cloche chez Ming-Chi Kuo à propos des RTX 5060 pour PC fixes. Un temps envisagées pour mars, elles ne débarqueraient finalement qu’en avril, au plus tôt.

Gamers and power users are eager to get the RTX 5090 and 5080, but chip supply constraints are causing shortages. Supply issues will likely push back mass production of the RTX 5070/5060 from the original Feb/Mar to Mar/Apr. Limited supply means these two cards will sell out…