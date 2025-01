La RTX 5070 Ti a une date de sortie, mais aucun modèle FE en vue

Nous savons depuis le CES 2025 et la présentation d’un quatuor de GeForce RTX 50 Series que les RTX 5090 et RTX 5080 seront commercialisées à partir du 30 janvier. Pour les deux autres solutions Blackwell, le calendrier était plus incertain. Nos confrères de VideoCardz ont révélé les dates pour la GeForce RTX 5070 Ti.

Une RTX 5070 Ti, apparemment © VideoCardz

Un report à cause des Chinois ?!

Selon la source, cette référence devait en principe débarquer le 14 février. Finalement, NVIDIA aurait décalé cette sortie de quelques jours. Cette volonté n’aurait toutefois pas grand-chose à voir avec une quelconque ambition de préserver la paix des ménages ; ses ressorts seraient plutôt à chercher du côté du Nouvel An chinois. Ce dernier débutera en effet le 29 janvier en 2025.

« Mais quel rapport y a-t-il entre le 29 janvier et le 14 février dans ce cas ? N’essaierait-on pas de nous la faire à l’envers ? » vous demandez-vous peut-être.

Pour la digression culturelle du jour, Wikipedia nous apprend qu’en Chine, le Nouvel An ne se résume pas à subir sobrement un 31 décembre pour ensuite entamer l’année flétri comme un hareng pétri de mauvaises résolutions. Non, le Nouvel An chinois, aussi appelé Nouvel An du calendrier chinois, Nouvel An luni-solaire voire prosaïquement « passage de l’année », désigne « le premier jour du premier mois du calendrier chinois ». Surtout, suivent quinze jours de « festivités » que l’allégorique fête des lanternes vient parachever. Tant dans un calendrier luni-solaire (le calendrier chinois) que dans un calendrier grégorien (le nôtre), quinze jours restent quinze jours, la boucle est donc bouclée : tout ceci nous amène bien au 14 février 2025.

Pour en revenir à des considérations plus triviales, à savoir les GeForce 50, toutes les infos de la source sont condensées dans le tableau ci-dessous. Ne manque plus que la RTX 5070 à l’appel. Dernière donnée importante à communiquer : NVIDIA ne proposera pas d'édition Founders de GeForce RTX 5070 Ti, toujours selon VideoCardz.