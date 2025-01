L'euphorie gagne le CES, avec de nouvelles normes HDMI et DisplayPort

Depuis quelques jours déjà, le grand théâtre du Consumer Electronics Show de 2025 déroule son faste, avec quelques belles lignes à son palmarès. Les historiens pragmatiques consigneront l’avènement des GeForce RTX 50 Series, l’abdication des Radeon RX 9000.

D’autres auteurs, plus attentifs et lyriques, s’efforceront de capter l’ambiance si particulière qui semble y régner, ce mélange d’effervescence feinte et d’attente inavouée, cette excitation fictive, cet émerveillement simulé, sans toutefois se risquer à en percer le sens ; décriront ces stands tenus par des employés d’AIB désœuvrés, à l’air vaguement dépressif, postés devant leurs RTX 50 custom avec la résignation de fonctionnaires attendant la retraite, exhibant des cartes ciselées avec l’orgueil du forgeron mais n’éveillant que l’indifférence du passant.

Quant aux plus lucides, ceux que les faux-semblants n’abusent plus, ceux-là sauront. Ils distingueront, sous la vertu du prétexte du travail, le véritable motif de ce voyage. Car qu’est-ce que ce grand bal du CES, sinon une mascarade éphémère ? Qui, ayant bravé dix ou quinze heures d’air et de nuages pour fouler la terre de la ville du Nevada (ou pour se rendre à Tourcoing ou à Maubeuge, ce n’est qu’une question d’état d’esprit), n’entendra point la voix authentique de Sin City, alias la ville du péché, ce murmure plus impérieux que le vrombissement des ventilateurs des RTX ? Qui, ayant sacrifié des jours et des nuits pour parvenir en ce lieu, risquant sa vie en montant à bord d’un Boeing, ne sentira en lui l’appel des irréfragables lumières — pas de celles qui brillent à travers les écrans LCD ou les diodes RGB des boîtiers, mais plutôt celles qui enflamment les regards rivés sur des tables où se joue le destin, au milieu de ces effluves qui n’émanent point de circuits imprimés surchauffés et de déambulants transpirants, mais, à la fois plus âcres et plus enivrantes, du vice et de la liberté ?

Car enfin, que vaut une GeForce RTX 5090, même parée de 21 760 cœurs et de 32 Go de GDDR7, face à la démesure qui n’enferme point l’homme dans un benchmark, mais le jette aux caprices de la fortune et du désir ? Que pèsent les trois images laborieusement extrapolées par la Multi-Frame Generation du DLSS 4 face à celles, bien plus percutantes, vécues, après quelques verres, quelques billets, dans l’ivresse de la volupté ? Ou aux merveilles que l’esprit peut générer, ait-il seulement 21 760 neurones, mais 32 grammes à disposition (également trouvables à Tourcoing ou à Maubeuge, c’est là plutôt une question d’État). Car la grande roulette du monde tourne partout où l’homme ose rêver plus loin que son écran.

HDMI 2.2 et DisplayPort 2.1b

Tenez, en parlant d’écran justement, le CES a vu le gang du forum HDMI présenter la norme HDMI 2.2 ; ceux de la Video Electronics Standards Association (VESA) officialiser une mise à jour du DisplayPort 2.1, en la version du DisplayPort 2.1b.

Nous vous le donnons en mille et pas en pari Double-Chance, la norme HDMI 2.2 succède au HDMI 2.1. Son principal apport est le doublement de la bande passante ; elle passe à 96 Gbit/s. Un tel débit de bits permet de la 4K jusqu'à 480 Hz, de la 8K jusqu'à 240 Hz ou carrément de la 10K à 120 Hz.

Il existe certainement quelques cartes graphiques capables de balancer 480 images par seconde en 4K (ben oui, tout dépend du jeu), mais à notre connaissance, pas de dalles en mesure d’encaisser une telle surcharge. Mais de l’aveu même du Forum, le HDMI 2.2 ne concerne pas le pékin lambda en 2025 : « La bande passante plus rapide de 96 Gbps améliore les applications immersives et virtuelles exigeantes en termes de données, telles que l'AR/VR/MR, la réalité spatiale et les écrans à champ lumineux, ainsi que diverses applications commerciales telles que l'affichage numérique à grande échelle, l'imagerie médicale et la vision industrielle ».

Cette norme implique de nouveaux câbles HDMI « Ultra96 ». Pour garantir l'authenticité et la qualité de ceux-là, le Forum HDMI a mis en place un vaste programme de certification, avec des mesures anti-contrefaçon.

Qui dit nouvelle norme, dit nouveau câble.

Outre sa bande passante plus élevée, le HDMI 2.2 gomme d’éventuels problèmes de synchronisation audiovisuelle en introduisant le protocole d'indication de latence (LIP). Comme son nom l’indique, ce protocole améliore l'alignement des signaux audio et vidéo, en particulier dans les configurations complexes impliquant plusieurs appareils tels que des récepteurs AV ou des barres de son. Le but est d’éliminer le décalage son / image, forcément très frustrant avec des Home-cinéma ou barres de son.

La norme HDMI 2.2 sera inaugurée au cours du premier semestre de l'année, mais n’attendez pas de dispositifs grand public avant au moins 2026. Bien entendu, la norme reste rétrocompatible avec des appareils dotés de ports HDMI 2.1 ou plus anciens.

Au sujet des mises à jour de la spécification DisplayPort 2.1, la VESA a annoncé de nouveaux câbles actifs DP80LL (« à faible perte ») qui prennent en charge des taux de liaison UHBR20 à quatre voies, atteignant un débit maximal de 80 Gbit/s sur des longueurs allant jusqu'à trois mètres. C’est donc une longue trois fois supérieure à celle des câbles passifs DP80 existants, ce qui doit contribuer à davantage de flexibilité dans le placement des appareils et les configurations d'installation. Les câbles certifiés DP80LL devraient arriver sur le marché dans les mois à venir.