La RTX 5090 s’expose, les RTX 5070 Ti et RTX 5070 s’affinent

Tandis que certains ont passé ces derniers jours les yeux braqués sur le sapin, avec l’intention de découvrir si le pop-in de cadeaux était de même nature que celui des textures d’un jeu mal optimisé ou bien, comme le raconte la légende, l’action d’un vieux barbu heureusement très catho, d’autres ont continué à scruter la moindre apparition là d’une GeForce, ici d’une Radeon. Comportement cohérent puisqu’après tout, pour les amoureux du hardware, Noël sera plutôt aux alentours du 7 janvier, avec la grande-messe du CES. Nous avions quitté les GeForce RTX 50 Series en compagnie des RTX 5060 Ti et RTX 5060. Nous retournons dans des sphères un peu plus élevées avec les RTX 5070 Ti et 5070, et carrément au firmament avec Sa Majesté la RTX 5090.

RTX 5070 Ti et RTX 5070

Le serial leaker Kopite7kimi a exposé les caractéristiques des deux cartes précitées dans des messages postés sur le réseau social X. Pour la GeForce RTX 5070 Ti, le divulgateur confirme un GPU GB203-300 avec 8 960 cœurs CUDA et 16 Go de GDDR7 avec un bus de 256 bits. Ces spécifications ne devraient pas vous surprendre outre-mesure ; elles font consensus depuis plusieurs semaines. Le seul aspect sur lequel le leaker fait entendre une voix discordante concerne la puissance maximale : il l’estime à 300 W et non à 285 W.

Pour la GeForce RTX 5070, Kopite7kimi esquisse un GPU GB205-300 avec 6 144 cœurs CUDA. C’est donc moins que les 6 400 renseignés jusqu’ici (ce serait donc 48 multiprocesseurs de flux activés et non 50). La consommation électrique s’élèverait à 250 W.

Sur la base de ces données, la GeForce RTX 5070 Ti effectue un saut générationnel plus important que sa petite sœur. Par rapport à la RTX 4070 Ti, elle gagne 1 280 cœurs CUDA (+16,7 %). Elle surpasse même la RTX 4070 Ti Super en nombre de cœurs (8 448) ; s’aligne sur celle-ci pour la quantité de VRAM (16 Go). Ajoutez à cela les bénéficies architecturaux et l’apport de la GDDR7. Quant au TGP, il augmenterait de 15 W, soit de 5 %.

Toujours à partir des valeurs renseignées par la source, l’écart entre la GeForce RTX 5070 et la RTX 4070 est nettement plus mince. La Blackwell ne gagne que 256 cœurs CUDA, soit une hausse de 4 % (la RTX 4070 mobilise 5 888). Sur un plan purement arithmétique, la RTX 4070 Super possède plus de cœurs (7 168). En matière de mémoire vidéo dédiée, nous resterions sur 12 Go, mais en GDDR7. Enfin, avec un puissance graphique totale en hausse 50 W, nous sommes sur un rab de watts de 25 %.

Carte graphique GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 SKU PG144/145 SKU 30 PG144/147 SKU 45 PG147 SKU 60 PG146/147 SKU 70 GPU GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300 Multiprocesseurs de flux 170 84 70 48 Cœurs CUDA 21 760 10 752 8 960 6 144 VRAM 32 Go GDDR7 16 Go GDDR7 16 Go GDDR7 12 Go GDDR7 Bus mémoire 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 28 Gbit/s 30 Gbit/s 28 Gbit/s 28 Gbit/s Bande passante mémoire 1792 Go/s 960 Go/s 896 Go/s 672 Go/s TGP 600 W 400 W 300 W 250 W Interface PCIe PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 Annonce Janvier 2025 Janvier 2025 Janvier 2025 2025

PCB de la RTX 5090

Au sujet de la GeForce RTX 5090, ses caractéristiques n’ont pas bougé depuis notre précédent papier. Elle a simplement été paparazzitée sur Baidu et Chiphell. Les informations pertinentes à retenir sont les mensurations du GPU BG202, la présence d’un unique connecteur d’alimentation, certainement un 12V-6×2, et une phase d'alimentation en 16 + 6 + 7 selon Benchlife (contre 20 + 3 pour la GeForce RTX 4090) pour la carte NVIDIA. Le GPU GB202 mesurerait 24 x 31 mm (et le package 63 x 56 mm). Cette surface de 744 mm² le rendrait plus imposant que les AD102 et GA102 (respectivement 609 mm² et 628 mm²), mais moins grand que les TU102 et GV100 (respectivement 754 mm² et 815 mm²). Pour ceux qui souhaitent remonter aux générations Maxwell et Kepler, précisons que le GM200 a une surface de 601 mm² ; le GK110, de 561 mm² (données TechPowerUp).