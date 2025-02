La RTX 5090 accepte le travail en 3x8, mais la RTX 5080 refuse le 2x8

Le média ComputerBase a mené quelques expérimentations électriques sur les GeForce RTX 5090 et RTX 5080. Elles aboutissent à des conclusions d’ordre pratique qu'il vaut mieux avoir à l’esprit pour l’acquisition d’un tel GPU.

Une RTX 5080 privée de ses trois câbles © Computerbase

Selon les spécifications officielles de NVIDIA, les RTX 5090 et RTX 5080 ont une puissance graphique totale de respectivement 575 W et 360 W. En conséquence, la société prescrit « 4x câbles PCIe à 8 broches (adaptateur intégré) OU câble PCIe Gen 5 de 600 W ou plus » pour son navire amiral, « 3x câbles PCIe à 8 broches (adaptateur intégré) OU câble PCIe Gen 5 de 450 W ou plus » pour son escorte.

L’examen réalisé par nos confrères a toutefois montré que la GeForce RTX 5090 tolérait d’être branchée avec trois connecteurs d’alimentation plutôt qu’avec quatre. Avec toutefois une incidence sur ses performances.

Concrètement, les Asus ROG RTX 5090 Astral et Zotac RTX 5090 Solid fonctionnent avec trois câbles, mais limitent alors leur TGP à 450 W (ce qui correspond à la spécification standard de 150 W par câble). Notez que la carte d’Asus est configurée à 600 W de base. En IPS, ce régime forcé de watts induit une baisse de 5 % en moyenne en rastérisation — à mettre en perspective des 21,7 % (par rapport à 575 W) de baisse du TGP.

Une RTX 5090 sous-alimentée © Computerbase

En revanche, priver la GeForce RTX 5080 d'un de ses câbles huit broches la rend inopérante. Nos confrères n’ont pas pu exploiter la Founders Edition et la Zotac RTX 5080 AMP Extreme Infinity avec seulement deux connecteurs 8 broches : l'écran est resté noir. Ils supposent qu’un branchement via une connexion 12V-2×6 avec une puissance nominale de 300 watts aura le même résultat. À l’évidence, pour le firmware de la RTX 5080, NVIDIA n’a pas mis en place un système d’ajustement automatique à un seuil de puissance inférieur comme pour la RTX 5090.

Bref, assurez-vous de la compatibilité de votre alimentation si vous projetez d’acheter une telle référence. À ce propos justement, vous avez peut-être constaté que les deux premières RTX 50 étaient déjà en rupture de stock. Interrogée par plusieurs confrères, NVIDIA s’est refusée à communiquer une fenêtre de réapprovisionnement. Un détaillant anglais a cependant fait quelques révélations le 31 janvier dernier. Il a indiqué qu'il ne recevrait pas de nouvelles RTX 5080 avant deux semaines ; aucune RTX 5090 avant trois semaines.

RTX 50 Series Stock Update 31/01/2025



Stock Update

RTX 5090 sold out and pre-orders ceased

RTX 5080 sold out and pre-orders ceased



Due to incredibly high demand and limited stock, all 50 Series cards sold shortly after launch with some pre-orders taken in restricted quantities.…